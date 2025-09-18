USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Макрон в суде докажет, что его жена не мужчина

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит намерены представить в суде США фотографии и научные доказательства, подтверждающие, что первая леди является женщиной. Об этом сообщает BBC со ссылкой на адвоката семьи Тома Клэра.

Судебный иск связан с заявлениями правой активистки Кэндис Оуэнс, утверждавшей, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной. По словам адвоката Тома Клэра, первая леди сочла эти высказывания «невероятно расстраивающими», а для президента Франции они стали «отвлекающими» и «изматывающими».

Он отметил, что планируется предоставить «экспертные показания научного характера», которые Эммануэль и Брижит готовы представить. В их числе – фотографии беременной Брижит и ее детей. По словам Клэра, «такие фотографии существуют и будут представлены в суде».

Газета Financial Times 23 июля сообщила, что Макрон и его супруга Брижит подали иск в суд штата Делавэр против американской журналистки и блогера Кэндис Оуэнс, которая назвала первую леди Франции мужчиной.

Иск объемом 218 страниц обвиняет Оуэнс в распространении «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», главным из которых является утверждение, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Кроме того, Оуэнс заявляла, что президент и его жена – кровные родственники, а сам Эммануэль Макрон – результат эксперимента ЦРУ или аналогичной программы «контроля над сознанием».

Ранее сама Оуэнс утверждала, что президент США Дональд Трамп требовал прекратить расследование, касающееся супруги Макрона.

«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос фото; обновлено 13:55
Украина бьет по «спасательному кругу» России
Украина бьет по «спасательному кругу» России Forbes
Пашинян о горе Агрыдаг
Пашинян о горе Агрыдаг
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
