Макрон в суде докажет, что его жена не мужчина

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит намерены представить в суде США фотографии и научные доказательства, подтверждающие, что первая леди является женщиной. Об этом сообщает BBC со ссылкой на адвоката семьи Тома Клэра.

Судебный иск связан с заявлениями правой активистки Кэндис Оуэнс, утверждавшей, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной. По словам адвоката Тома Клэра, первая леди сочла эти высказывания «невероятно расстраивающими», а для президента Франции они стали «отвлекающими» и «изматывающими».

Он отметил, что планируется предоставить «экспертные показания научного характера», которые Эммануэль и Брижит готовы представить. В их числе – фотографии беременной Брижит и ее детей. По словам Клэра, «такие фотографии существуют и будут представлены в суде».

Газета Financial Times 23 июля сообщила, что Макрон и его супруга Брижит подали иск в суд штата Делавэр против американской журналистки и блогера Кэндис Оуэнс, которая назвала первую леди Франции мужчиной.

Иск объемом 218 страниц обвиняет Оуэнс в распространении «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», главным из которых является утверждение, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Кроме того, Оуэнс заявляла, что президент и его жена – кровные родственники, а сам Эммануэль Макрон – результат эксперимента ЦРУ или аналогичной программы «контроля над сознанием».

Ранее сама Оуэнс утверждала, что президент США Дональд Трамп требовал прекратить расследование, касающееся супруги Макрона.