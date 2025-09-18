Еврокомиссар Марта Кос прибыла в Агдам

Комиссар Европейского союза по вопросам расширения Марта Кос прибыла в город Агдам.
Цель поездки еврокомиссара - ознакомление с ходом проводимых в Агдаме строительных работ, а также с деятельностью по гуманитарному разминированию.
