Выборы в Общественный совет при Госкомитете

В соответствии с законом Азербайджанской Республики «Об общественном участии» от 22 ноября 2013 года указом президента Азербайджана от 16 января 2014 года «О применении данного Закона», а также «Положением о выборах Общественного совета гражданскими обществами», утвержденным решением Кабинета Министров Азербайджана от 30 мая 2014 года, 17 сентября 2025 года были проведены выборы для формирования нового состава Общественного совета при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
На основании приказа председателя Государственного комитета от 15 апреля 2025 года была создана избирательная комиссия. Она состояла из 9 человек: 4 представителей Государственного комитета и 5 представителей институтов гражданского общества.
Документы 16 кандидатов были официально зарегистрированы. По завершении избирательного процесса подсчет голосов осуществляли члены комиссии. Для обеспечения прозрачности выборов были установлены прозрачные урны. По итогам выборов в новый состав Общественного совета вошли следующие лица:
- Председатель Общественного объединения «Здоровое развитие и просвещение» – Анар Халилов
- Председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин» – Хафиз Сефиханов
- Кандидат от инициативной группы Общины Западного Азербайджана – Руфик Исмайлов
- Кандидат от инициативной группы ветеранов Карабахской войны – Бабек Асланов
- Кандидат от инициативной группы ветеранов Карабахской войны Джебраильского района – Сабухи Гусейнов
- Кандидат от инициативной группы вынужденных переселенцев города Ханкенди, юрист – Сабухи Самедов
- Руководитель медиа-группы «Туркестан» – Агиль Джамал
- Председатель Общественного объединения «Одлар Юрду» – Хаджар Акперова
- Кандидат от инициативной группы вынужденных переселенцев из Агдеринского района, преподаватель Азербайджанского университета языков – Горхмаз Мустафаев
- Председатель Общественного объединения «Региональный гендерный центр» – Шаргия Дадашева
- Общественное объединение «Общины Зангезура» – Фарида Джабарова.