Американский сенатор обрушился на Израиль

Сенатор США Берни Сандерс впервые открыто назвал действия Израиля в секторе Газа «геноцидом» и «тотальной войной против палестинцев». Об этом сообщают израильские СМИ.

«Последние два года Израиль не просто защищался от ХАМАС. Вместо этого он вел тотальную войну против всего палестинского народа», — написал Сандерс в своем заявлении.

В качестве аргумента он привел свежий отчет независимой комиссии экспертов ООН, которая установила, что действия Израиля «соответствуют критериям, определенным в Конвенции о геноциде», и указал, что «разделяет это мнение».

Американский сенатор отметил, в результате войны погибло не менее 65 тыс. палестинцев, около 164 тыс. получили ранения, при этом данные из израильской военной базы свидетельствуют, что 83% жертв — мирные жители. В подтверждение намеренного характера действий Израиля он привел высказывания бывшего министра обороны Йоава Галанта, который назвал палестинцев «животными», и министра финансов Бецалеля Смотрича, заявившего, что «Газа будет полностью уничтожена».

Сандерс подчеркнул, что Израиль вправе защищаться после атаки 7 октября 2023 года, унесшей жизни около 1,2 тыс. человек, однако отметил, что ответные действия затрагивают все палестинское население.

«Мы, американцы, должны прекратить наше участие в резне палестинского народа», — заявил он.

Член Сената США призвал к немедленному прекращению огня, увеличению гуманитарной помощи под эгидой ООН и продвижению к созданию палестинского государства.

Он напомнил, что ранее выступал за прекращение поставок наступательного оружия Израилю и вновь призвал прекратить военную помощь США «геноцидному правительству Биньямина Нетаньяху». «Если Нетаньяху и его сообщники – военные преступники – не понесут ответственности, другие демагоги последуют их примеру», – подчеркнул Сандерс.

Заявление Сандерса прозвучало на фоне подготовки Генеральной Ассамблеи ООН, где, как ожидается, ряд стран, включая Австралию, Францию, Люксембург, Мальту, Канаду и Великобританию, намерены признать палестинское государство.