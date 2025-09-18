USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Американский сенатор обрушился на Израиль

14:43 569

Сенатор США Берни Сандерс впервые открыто назвал действия Израиля в секторе Газа «геноцидом» и «тотальной войной против палестинцев». Об этом сообщают израильские СМИ.

«Последние два года Израиль не просто защищался от ХАМАС. Вместо этого он вел тотальную войну против всего палестинского народа», — написал Сандерс в своем заявлении.

В качестве аргумента он привел свежий отчет независимой комиссии экспертов ООН, которая установила, что действия Израиля «соответствуют критериям, определенным в Конвенции о геноциде», и указал, что «разделяет это мнение».

Американский сенатор отметил, в результате войны погибло не менее 65 тыс. палестинцев, около 164 тыс. получили ранения, при этом данные из израильской военной базы свидетельствуют, что 83% жертв — мирные жители. В подтверждение намеренного характера действий Израиля он привел высказывания бывшего министра обороны Йоава Галанта, который назвал палестинцев «животными», и министра финансов Бецалеля Смотрича, заявившего, что «Газа будет полностью уничтожена».

Сандерс подчеркнул, что Израиль вправе защищаться после атаки 7 октября 2023 года, унесшей жизни около 1,2 тыс. человек, однако отметил, что ответные действия затрагивают все палестинское население.

«Мы, американцы, должны прекратить наше участие в резне палестинского народа», — заявил он.

Член Сената США призвал к немедленному прекращению огня, увеличению гуманитарной помощи под эгидой ООН и продвижению к созданию палестинского государства.

Он напомнил, что ранее выступал за прекращение поставок наступательного оружия Израилю и вновь призвал прекратить военную помощь США «геноцидному правительству Биньямина Нетаньяху». «Если Нетаньяху и его сообщники – военные преступники – не понесут ответственности, другие демагоги последуют их примеру», – подчеркнул Сандерс.

Заявление Сандерса прозвучало на фоне подготовки Генеральной Ассамблеи ООН, где, как ожидается, ряд стран, включая Австралию, Францию, Люксембург, Мальту, Канаду и Великобританию, намерены признать палестинское государство.

«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
02:12 7335
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос фото; обновлено 13:55
13:55 1653
Украина бьет по «спасательному кругу» России
Украина бьет по «спасательному кругу» России Forbes
13:49 2235
Пашинян о горе Агрыдаг
Пашинян о горе Агрыдаг
13:35 2633
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 3439
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 10298
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 2780
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2680
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6735
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4287
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 2526

ЭТО ВАЖНО

«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
02:12 7335
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос фото; обновлено 13:55
13:55 1653
Украина бьет по «спасательному кругу» России
Украина бьет по «спасательному кругу» России Forbes
13:49 2235
Пашинян о горе Агрыдаг
Пашинян о горе Агрыдаг
13:35 2633
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 3439
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 10298
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 2780
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2680
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6735
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4287
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 2526
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться