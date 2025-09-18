Убивший одноклассника из-за семечки Джабиев получил 7 лет и шесть месяцев

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела 16-летнего Агиля Джабиева (имя и фамилия условны), обвиняемого в убийстве своего близкого друга, дальнего родственника и одноклассника, с которым он вырос.

По данным haqqin.az, трагедия произошла 1 октября прошлого года вечером в селе Махмудлу Шамкирского района. Установлено, что погибший 16-летний И.Абдуллаев и Агиль Джабиев учились вместе в школе. После окончания 9-го класса Абдуллаев продолжил учебу в Шамкирском профессиональном лицее.

Конфликт начался из-за безобидной на первый взгляд шутки: Агиль бросил семечку в лицо одноклассника, что вызвало ссору. Спор между подростками продолжался и в последующие дни. В итоге Агиль, придя на встречу с ножом, ударил друга в сердце и скрылся с места происшествия.

Юноше было предъявлено обвинение по статье 120.1 УК Азербайджана (умышленное убийство), его взяли под стражу.

На суде Агиль Джабиев признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Мать погибшего рассказала, что за день до трагедии ее сына избили и угрожали: «В день убийства сын сказал, что идет играть в футбол. Через некоторое время мне позвонили и сообщили, что на улице произошла драка и его ранили ножом. Когда я приехала в больницу, меня не пустили внутрь. Позже я узнала, что сына убили».

В своих показаниях она подчеркнула, что преступление Агиль совершил не один, а при участии своего друга по имени Абульфаз, который помогал ему. Мать погибшего потребовала привлечь и этого молодого человека к ответственности, а также назначить Агилю пожизненное наказание.

Суд приговорил Джабиева к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.