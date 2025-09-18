USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Учения на границе с Россией

15:12

На эстонской территории начались двухнедельные учения Pikne («Молния»), в которых задействованы 3 тыс. военнослужащих нескольких натовских стран. В учениях участвуют примерно 3 тыс. военнослужащих из США, Британии, Франции, Канады, Латвии и Эстонии.

Задействованы подразделения сухопутных, воздушных и морских сил. Основные эпизоды развернутся в северных, западных и восточных районах страны. Участники отработают быструю переброску войск и совместную реакцию на угрозы.

В эстонском военном ведомстве подчеркнули, что учения имеют тренировочно-оборонительный характер.

Ранее в Латвии сообщали, что со 2 сентября по 8 октября планируют масштабные учения Namejs 2025, в которых задействуют около 12 тыс. военных из стран НАТО.

Израиль делит шкуру неубитого медведя
Израиль делит шкуру неубитого медведя
15:20 1
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
02:12 7335
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос фото; обновлено 13:55
13:55 1656
Украина бьет по «спасательному кругу» России
Украина бьет по «спасательному кругу» России Forbes
13:49 2241
Пашинян о горе Агрыдаг
Пашинян о горе Агрыдаг
13:35 2638
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 3441
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 10300
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 2782
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2680
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6736
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4288

