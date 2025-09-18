Учения на границе с Россией

На эстонской территории начались двухнедельные учения Pikne («Молния»), в которых задействованы 3 тыс. военнослужащих нескольких натовских стран. В учениях участвуют примерно 3 тыс. военнослужащих из США, Британии, Франции, Канады, Латвии и Эстонии.
Задействованы подразделения сухопутных, воздушных и морских сил. Основные эпизоды развернутся в северных, западных и восточных районах страны. Участники отработают быструю переброску войск и совместную реакцию на угрозы.
В эстонском военном ведомстве подчеркнули, что учения имеют тренировочно-оборонительный характер.
Ранее в Латвии сообщали, что со 2 сентября по 8 октября планируют масштабные учения Namejs 2025, в которых задействуют около 12 тыс. военных из стран НАТО.