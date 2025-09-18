USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Израиль готовит плацдарм против Турции

наше поле зрения
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
15:15 247

На прошлой неделе Израиль передал греческой части Кипра современные системы противовоздушной обороны. Это уже третья с декабря 2024 года подобная поставка на фоне усиливающейся напряженности с Турцией. На видеозаписях, опубликованных в четверг, видно, как грузовики перевозят в порт Лимасол элементы израильской системы ПВО Barak MX, способной поражать цели на расстоянии до 150 километров. Кипрский портал Reporter подтвердил, что комплекс полностью передан и его ввод в эксплуатацию ожидается уже в текущем году.

Примечательно, что эти поставки состоялись вскоре после резонансного июльского интервью с бывшим вице-президентом компании Israel Aerospace Industries Шаем Галем, в котором он призвал к пересмотру политики Израиля в отношении Кипра и предлагал разрабатывать планы нейтрализации на острове с декабря, включая выведение из строя систем ПВО на Северном Кипре и ослабление военного присутствия Анкары.

Израиль передал греческой части Кипра систему ПВО Barak MX, она способна поражать цели на расстоянии до 150 километров

Истоки нынешней конфронтации уходят в 1974 год, когда попытка переворота и последовавшее турецкое вторжение привели к фактическому разделу острова на международно признанную Греческую Республику Кипр на юге и подконтрольную Анкаре Турецкую Республику Северного Кипра на севере.

Анкара официально пока не комментировала новые сообщения об израильских поставках, хотя еще в июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что греческая часть Кипра «превращается в военную базу, направленную против Газы».

Исторический прецедент уже имел место в 1997 году, когда закупка Никосией двух советских ЗРК С-300 вызвала жесткую реакцию Турции и угрозу военного вмешательства. Тогда конфликт удалось урегулировать дипломатическим путем, однако Кипр продолжил искать альтернативные системы обороны. На этот раз поставки Barak MX, по мнению турецких аналитиков, могут стать более серьезным вызовом.

Военный эксперт Арда Мевлудоглу в беседе с haqqin.az охарактеризовал их как «потенциальный центральный элемент разведывательной сети Израиля в Восточном Средиземноморье», способный создать угрозу турецким силам в регионе. При этом Reporter со ссылкой на местные источники уточняет, что комплексы, произведенные специально для Кипра, могут отличаться от израильских образцов и не обладать всем спектром возможностей оригинала.

У Анкары есть планы действий на случай прямой угрозы ее безопасности

Руководитель аналитического центра CaucasSAM в Анкаре Хасан Октай в комментарии для haqqin.az подчеркнул, что развертывание Barak MX на Кипре приведет к усилению военного противостояния и заставит Турцию наращивать оборонные мощности. По его словам, у Анкары есть планы действий на случай прямой угрозы ее безопасности, однако приоритетом остается стремление добиться международной изоляции правительства Биньямина Нетаньяху.

Оппозиционный политик и отставной контр-адмирал Янкы Багджиоглу назвал размещение израильских систем на острове нарушением международного права и предупредил, что это может «подорвать хрупкое равновесие в регионе и напрямую угрожать национальной безопасности Турции».

Министр обороны Южного Кипра Василис Палмас, в свою очередь, подтвердил получение систем и охарактеризовал их как «сдерживающий фактор в отношении Турции», подчеркнув, что Никосия не намерена втягиваться в конфликт между Анкарой и Иерусалимом. «Мы внимательно следим за геополитической ситуацией и прежде всего заботимся о собственной безопасности», — заявил Палмас.

Поставки израильских вооружений на Кипр находятся под пристальным вниманием турецких спецслужб

По данным турецких источников в структурах безопасности, поставленные комплексы ПВО проходят испытания на авиабазе Пафос и пока не поставлены на боевое дежурство. Поставки израильских вооружений на Кипр находятся под пристальным вниманием турецких спецслужб.

Таким образом, Кипр превращается в новый узел стратегической конфронтации между Турцией и Израилем. Для Анкары это вопрос национальной безопасности, для Иерусалима — элемент региональной стратегии, а для Восточного Средиземноморья — очередной источник напряженности, грозящий перерасти в открытую эскалацию.

