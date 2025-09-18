USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Украина и Польша создают группу по беспилотникам

15:18

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил, сообщают украинские СМИ.

«Сегодня мы договорились о ряде важных шагов. Первое — это создание совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил», — сказал Шмыгаль на пресс-конференции с польским коллегой в Киеве.

Он пояснил, что эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив.

«Мы будем интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, которые должны усилить защиту наших людей и нашей критической инфраструктуры», — отметил министр обороны.

По его словам, центральным элементом этой совместной оперативной группы станут программы совместного обучения. «...Которые, я уверен, усилят нашу способность противостоять общему врагу», — добавил Шмыгаль.

