Израиль делит шкуру неубитого медведя

Израиль ведет переговоры с США о совместном использовании сектора Газа после завершения боевых действий, заявил глава израильского Минфина Бецалель Смотрич. «Мы заплатили огромные деньги за эту войну. Нам нужно посмотреть, как мы распределим землю в процентном соотношении», — сказал Смотрич на конференции в Тель-Авиве (цитата по Times of Israel).

По его словам, первый этап обновления города Газа — снос жилых зданий — израильская сторона уже завершила, теперь необходимо приступить к возведению новых объектов. «На столе у президента Трампа лежит бизнес-план, составленный самыми профессиональными людьми», — сказал Смотрич.

При этом он подчеркнул, что Газа является «золотой жилой» на рынке недвижимости. Трамп ранее заявлял, что США готовы взять под свой контроль сектор Газа, выселив из анклава более 2 млн палестинцев. Глава Белого дома обещал превратить его в «Ривьеру Ближнего Востока», преобразив территорию в туристический курорт и высокотехнологичный производственный центр.

В начале сентября The Washington Post (WaPo) ознакомилась с 38-страничным планом послевоенного обустройства Газы, который был разработан для Белого дома. Согласно документу, для восстановления сектора Газа после окончания войны будет создан специальный фонд — Great Trust (сокращенно от The Gaza Reconstruction, Economic Acceleration and Transformation Trust).

За счет его средств в анклаве планируют построить заводы, умные города с искусственным интеллектом, а также курортную инфраструктуру. Суммарно вложения превысят $100 млрд, а срок их окупаемости составит четыре года. Еще $75 млрд пойдут на компенсации местным жителям за переезд. В частности, каждому палестинцу, который решит добровольно покинуть Газу, выплатят $5 тыс.

По данным WaPo, в составлении плана приняли активное участие израильтяне, которые ранее создали Гуманитарный фонд Газы (GHF), поддерживаемый США и Израилем. Эта организация, в частности, распределяет продовольствие внутри анклава.