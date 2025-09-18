USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

TikTok может сблизить США с Китаем

15:29 379

Президент США Дональд Трамп проведет 19 сентября телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого он намерен завершить переговоры о продаже американским инвесторам китайской социальной сети TikTok.

Сделка по TikTok, предусматривающая создание новой компании стоимостью $50 млрд, призвана стать примером решения спорных вопросов и может послужить отправной точкой нормализации отношений США и Китая. Следующим этапом, как сообщают китайские СМИ, могут стать государственный визит президента Трампа в КНР в конце нынешнего года и ответный визит Си Цзиньпина в США в 2026 году.

Свой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, который должен состояться 19 сентября, Дональд Трамп анонсировал в соцсети Truth Social и во время общения с журналистами в Белом доме, находясь в приподнятом настроении от одной мысли о скором общении с китайским лидером.

«Важная встреча по торговле в Европе между США и Китаем прошла очень хорошо! Также были достигнуты договоренности относительно определенной компании, которую молодые люди в нашей стране очень хотели спасти. Они будут очень рады! Я буду говорить с председателем Си в пятницу. Отношения по-прежнему очень прочные», — написал Трамп в соцсети Truth Social после завершения американо-китайских торговых переговоров, которые прошли 14–15 сентября в Мадриде.

Американскую сторону на этих переговорах представляли министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир, китайскую делегацию возглавлял заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн.

Информацию о прогрессе на переговорах по TikTok в Мадриде подтвердило Министерство коммерции КНР, в заявлении которого отмечается, что стороны провели «откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями» и достигли «базового консенсуса по решению вопросов, связанных с TikTok», путем сотрудничества и снижения инвестиционных барьеров.

«Суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается во взаимной выгоде и сотрудничестве, приносящих пользу обеим сторонам. У Китая и Соединенных Штатов есть широкие возможности для сотрудничества, обширные общие интересы. Сотрудничество приносит им обоюдную пользу, а конфронтация причиняет ущерб», — заявил после встречи в Мадриде заместитель главы китайского правительства Хэ Лифэн.

Российские дроны прорываются в Польшу
Российские дроны прорываются в Польшу
17:03 178
США депортируют скандального Махмуда Халиля
США депортируют скандального Махмуда Халиля
16:45 567
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
16:36 736
Иорданцы открыли огонь по израильтянам: есть убитые
Иорданцы открыли огонь по израильтянам: есть убитые видео
16:22 1276
Москва желает, Вашингтон тоже желает
Москва желает, Вашингтон тоже желает новость дополнена
16:50 911
Европа дала России почти 9 миллиардов
Европа дала России почти 9 миллиардов
16:08 1162
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 15:46
15:46 3790
Забастовка во Франции набирает обороты: протестующие прорвались в Минфин
Забастовка во Франции набирает обороты: протестующие прорвались в Минфин видео; обновлено 16:39
16:39 2336
Израиль делит шкуру неубитого медведя
Израиль делит шкуру неубитого медведя
15:20 1587
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
02:12 7723
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос фото; обновлено 13:55
13:55 2254

