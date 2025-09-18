Европа дала России почти 9 миллиардов

Евросоюз (ЕС) в первом квартале 2025 года, несмотря на действующие санкции, закупил российские товары на сумму в €8,7 млрд. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные Кёльнского института экономики (IW).

Как уточняет издание, в первом квартале 2021 года объем импорта из России составлял €30,6 млрд, а за тот же период 2022 года – €63 млрд. Эксперты IW объясняют это резким ростом цен на нефть и газ.

По данным Bild, большинство стран Евросоюза больше не закупают ископаемое топливо у России, за исключением Венгрии, Словакии, а также частично Франции и Испании.

Институт германской экономики сообщает, что в первом квартале 2025 года импорт российского природного газа в ЕС составил €4,4 млрд, а закупки нефти – €1,4 млрд, что почти на 93% меньше по сравнению с показателями до начала российско-украинской войны.

Несмотря на снижение объемов, газ и нефть по-прежнему входят в пятерку наиболее импортируемых из России товаров. Также востребованными остаются удобрения (€549,95 млн), сталь и железо (€725,84 млн), а также никель (€261,09 млн).

Как отмечает Bild, торговля между ЕС и Россией по-прежнему носит двусторонний характер.

«Однако ЕС импортирует немного больше, чем экспортирует», – указала эксперт IW по внешней торговле Самина Султан.

В первом квартале 2025 года объем экспорта в Россию составил €7,9 млрд — преимущественно это машины и фармацевтическая продукция. Для сравнения: за тот же период 2021 года этот показатель достигал €21,3 млрд.

В 2024 году Германия ввезла из России товаров на €1,8 млрд, тогда как ее экспорт в страну составил €7,6 млрд, подводит итог издание.