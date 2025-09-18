USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Москва желает, Вашингтон тоже желает

Москва «хочет поддерживать диалог, который установился между президентами РФ и США», Вашингтон «тоже этого желает», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы хотим поддерживать тот диалог, который установился между нашими президентами, между главами внешнеполитических ведомств, по другим каналам, между помощниками по национальной безопасности и специальными представителями двух президентов, и видим, что на американской стороне то же самое желание наблюдается», — сказал министр в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров также заявил, что Европа «пытается поломать подходы президента США Дональда Трампа, которые он представил во время саммита на Аляске».

По словам главы МИД РФ, он «не видит каких-либо проблем в связи с тем, что против России могут быть применены санкции».

Комментируя разочарование президента США Дональда Трампа темпами прекращения российско-украинской войны, Лавров заявил: «Когда президент Трамп говорит, что он разочарован, частично, мне кажется, я, естественно, не могу сказать, что я очень хорошо его знаю, но тем не менее общался с ним несколько раз, и какое-то у меня представление сложилось — частично это объясняется тем, что ему хочется быстрых решений. Где-то это может получиться, где-то едва ли».

