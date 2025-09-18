Иорданцы открыли огонь по израильтянам: есть убитые

На пограничном переходе «Алленби» на границе Израиля и Иордании днем 18 сентября произошел теракт. По данным ЦАХАЛ, двое террористов прибыли на грузовике с гуманитарной помощью для Газы и открыли огонь.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» подтвердила гибель одного человека и еще одного пострадавшего в критическом состоянии. Ранее сообщалось о двух тяжелораненых — мужчинах около 20 и 60 лет. Террористы были нейтрализованы.

По информации СМИ, грузовики с гуманитарной помощью из Иордании обычно не проходят проверку в рамках межгосударственного соглашения. Погранпереход временно закрыт.

Теракт произошел в том же районе, где год назад были убиты трое израильтян.