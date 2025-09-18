USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Царукян решил бороться за власть в Армении

16:28 622

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян объявил о намерении участвовать в парламентских выборах 2026 года.

Об этом сообщают армянские СМИ.

По словам Царукяна, на выборы он пойдет с инициативой «Предложение Армении», цель которой — объединить различных профессионалов ради развития страны.

«Придет время, я все расскажу, сегодня не тот день. Думаю, общаюсь, провожу обсуждения с разными специалистами. Сегодня в Армении нет ни одного человека или партии, которые способны вывести нашу страну из этой ситуации», — заявил Царукян.

Российские дроны прорываются в Польшу
Российские дроны прорываются в Польшу
17:03 197
США депортируют скандального Махмуда Халиля
США депортируют скандального Махмуда Халиля
16:45 582
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
16:36 749
Иорданцы открыли огонь по израильтянам: есть убитые
Иорданцы открыли огонь по израильтянам: есть убитые видео
16:22 1287
Москва желает, Вашингтон тоже желает
Москва желает, Вашингтон тоже желает новость дополнена
16:50 917
Европа дала России почти 9 миллиардов
Европа дала России почти 9 миллиардов
16:08 1168
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 15:46
15:46 3793
Забастовка во Франции набирает обороты: протестующие прорвались в Минфин
Забастовка во Франции набирает обороты: протестующие прорвались в Минфин видео; обновлено 16:39
16:39 2341
Израиль делит шкуру неубитого медведя
Израиль делит шкуру неубитого медведя
15:20 1592
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
02:12 7724
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос фото; обновлено 13:55
13:55 2256

