Царукян решил бороться за власть в Армении

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян объявил о намерении участвовать в парламентских выборах 2026 года.
Об этом сообщают армянские СМИ.
По словам Царукяна, на выборы он пойдет с инициативой «Предложение Армении», цель которой — объединить различных профессионалов ради развития страны.
«Придет время, я все расскажу, сегодня не тот день. Думаю, общаюсь, провожу обсуждения с разными специалистами. Сегодня в Армении нет ни одного человека или партии, которые способны вывести нашу страну из этой ситуации», — заявил Царукян.