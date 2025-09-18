Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»

Президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джонс Роберт Гэри награжден орденом «Шохрат», соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.
