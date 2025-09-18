США депортируют скандального Махмуда Халиля

Судья иммиграционного суда США постановил депортировать пропалестинского активиста Махмуда Халиля в Алжир или Сирию в связи с утверждениями о том, что он не предоставил информацию в своем заявлении на грин-карту, как следует из судебных документов.

Адвокаты Халиля заявили, что намерены обжаловать постановление о депортации, отметив при этом, что отдельные постановления федерального окружного суда, запрещающие правительству немедленно депортировать или задерживать его, пока рассматривается его дело в федеральном суде, остаются в силе.

«Когда их первая попытка депортировать меня была обречена на провал, они прибегли к сфабрикованным безосновательным и нелепым обвинениям, пытаясь заставить меня замолчать, потому что я открыто высказывался и твердо стоял на стороне Палестины, требуя положить конец продолжающемуся геноциду. Такая фашистская тактика никогда не помешает мне продолжать бороться за освобождение моего народа», — заявил Халиль в заявлении, переданном Американскому союзу защиты гражданских свобод.

Махмуд Халиль был студентом Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета в Нью-Йорке. Он стал заметной фигурой во время протестов против войны в Газе в 2024 году в Колумбийском университете, где он учился.

Активиста задержали в марте сотрудники иммиграционной полиции США. При задержании ему сообщили, что его студенческая виза и грин-карта будут аннулированы, а сам он будет депортирован.

Арест студента вызвал протесты в Нью-Йорке. Петиция, требующая освобождения Халиля, собрала более 3,6 млн подписей.

Халиль три месяца содержался в миграционной тюрьме в Луизиане, прежде чем 20 июня федеральный судья постановил освободить активиста, поскольку он не представляет угрозы для общества и не может скрыться.

За то время, которое активист находился под стражей, его жена — гражданка США — родила сына.

В июне, после освобождения из-под стражи Халиля, его адвокаты подали иск на сумму в 20 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, утверждая, что он был незаконно лишен свободы и оклеветан как антисемит.