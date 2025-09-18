USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Судья иммиграционного суда США постановил депортировать пропалестинского активиста Махмуда Халиля в Алжир или Сирию в связи с утверждениями о том, что он не предоставил информацию в своем заявлении на грин-карту, как следует из судебных документов.

Адвокаты Халиля заявили, что намерены обжаловать постановление о депортации, отметив при этом, что отдельные постановления федерального окружного суда, запрещающие правительству немедленно депортировать или задерживать его, пока рассматривается его дело в федеральном суде, остаются в силе.

«Когда их первая попытка депортировать меня была обречена на провал, они прибегли к сфабрикованным безосновательным и нелепым обвинениям, пытаясь заставить меня замолчать, потому что я открыто высказывался и твердо стоял на стороне Палестины, требуя положить конец продолжающемуся геноциду. Такая фашистская тактика никогда не помешает мне продолжать бороться за освобождение моего народа», — заявил Халиль в заявлении, переданном Американскому союзу защиты гражданских свобод.

Махмуд Халиль был студентом Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета в Нью-Йорке. Он стал заметной фигурой во время протестов против войны в Газе в 2024 году в Колумбийском университете, где он учился.

Активиста задержали в марте сотрудники иммиграционной полиции США. При задержании ему сообщили, что его студенческая виза и грин-карта будут аннулированы, а сам он будет депортирован.

Арест студента вызвал протесты в Нью-Йорке. Петиция, требующая освобождения Халиля, собрала более 3,6 млн подписей.

Халиль три месяца содержался в миграционной тюрьме в Луизиане, прежде чем 20 июня федеральный судья постановил освободить активиста, поскольку он не представляет угрозы для общества и не может скрыться.

За то время, которое активист находился под стражей, его жена — гражданка США — родила сына.

В июне, после освобождения из-под стражи Халиля, его адвокаты подали иск на сумму в 20 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, утверждая, что он был незаконно лишен свободы и оклеветан как антисемит.

Российские дроны прорываются в Польшу
Российские дроны прорываются в Польшу
17:03 202
США депортируют скандального Махмуда Халиля
США депортируют скандального Махмуда Халиля
16:45 586
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
16:36 753
Иорданцы открыли огонь по израильтянам: есть убитые
Иорданцы открыли огонь по израильтянам: есть убитые видео
16:22 1290
Москва желает, Вашингтон тоже желает
Москва желает, Вашингтон тоже желает новость дополнена
16:50 917
Европа дала России почти 9 миллиардов
Европа дала России почти 9 миллиардов
16:08 1171
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 15:46
15:46 3795
Забастовка во Франции набирает обороты: протестующие прорвались в Минфин
Забастовка во Франции набирает обороты: протестующие прорвались в Минфин видео; обновлено 16:39
16:39 2342
Израиль делит шкуру неубитого медведя
Израиль делит шкуру неубитого медведя
15:20 1593
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
02:12 7724
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос фото; обновлено 13:55
13:55 2256

ЭТО ВАЖНО

