След российских спецслужб в Лондоне: задержаны три человека

В Великобритании задержано три человека по подозрению в сотрудничестве с российскими разведслужбами. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

«Мужчина в возрасте 41 года и 35-летняя женщина были задержаны по месту жительства в Грэйсе, [графство] Эссекс. Мужчина в возрасте 46 лет был задержан по другому адресу также в Грэйсе. Всех троих подозревают в оказании помощи иностранной разведывательной службе в нарушение статьи 3 акта о национальной безопасности от 2023 года, их доставили в отделение полиции в Лондоне. Страна, к которой относятся подозрения, – Россия», – отмечается в тексте.

Полиция сообщила, что по адресам задержанных прошли обыски. После допросов их отпустили под залог с ограничениями, в то время как расследование продолжается. В Скотленд-Ярде отдельно отметили, что задержания не связаны с делом о поджоге лондонского склада украинской компании, где хранилось оборудование Starlink, – атаке, предположительно, организованной ЧВК «Вагнер» в марте прошлого года.