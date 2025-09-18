Российские дроны прорываются в Польшу

Польша заявила о новой попытке российских дронов нарушить ее воздушное пространство всего через несколько дней после предыдущего инцидента, который заставил Варшаву призвать НАТО к экстренным консультациям по вопросам безопасности.
Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский сообщил в четверг, что пограничники зафиксировали рост активности дронов из России и Беларуси, пытавшихся пересечь границу страны.
В этом месяце Польша сообщила о сбитых российских дронах, которые 10 сентября проникли на ее территорию, что вызвало международную обеспокоенность.
Издание Newsweek обратилось в российское Министерство обороны за комментарием.