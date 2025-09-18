USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Российские дроны прорываются в Польшу

Польша заявила о новой попытке российских дронов нарушить ее воздушное пространство всего через несколько дней после предыдущего инцидента, который заставил Варшаву призвать НАТО к экстренным консультациям по вопросам безопасности.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский сообщил в четверг, что пограничники зафиксировали рост активности дронов из России и Беларуси, пытавшихся пересечь границу страны.

В этом месяце Польша сообщила о сбитых российских дронах, которые 10 сентября проникли на ее территорию, что вызвало международную обеспокоенность.

Издание Newsweek обратилось в российское Министерство обороны за комментарием.

США депортируют скандального Махмуда Халиля
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
Иорданцы открыли огонь по израильтянам: есть убитые
Москва желает, Вашингтон тоже желает
Европа дала России почти 9 миллиардов
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Забастовка во Франции набирает обороты: протестующие прорвались в Минфин
Израиль делит шкуру неубитого медведя
«Россия оказывается главным проигравшим…»
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос
