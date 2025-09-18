И пришли гянджинцы к Вугару Ахмедову

ОАО «Азеришыг» наряду с капитальным ремонтом и реконструкцией в регионах проводит просветительские мероприятия и организует регулярные встречи с местными жителями. По поручению президента Ильхама Алиева одно из таких мероприятий состоялось в Гяндже.

18 сентября председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов встретился с гражданами из Гянджи, Самухского и Кельбаджарского районов в Главном управлении западных региональных сетей.

Прием был проведен в соответствии с графиком встреч руководителей исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах. В начале мероприятия был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Гяндже, где были возложены цветы и с уважением почтена его память.