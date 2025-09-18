USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

И пришли гянджинцы к Вугару Ахмедову

17:08 879

ОАО «Азеришыг» наряду с капитальным ремонтом и реконструкцией в регионах проводит просветительские мероприятия и организует регулярные встречи с местными жителями. По поручению президента Ильхама Алиева одно из таких мероприятий состоялось в Гяндже.

18 сентября председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов встретился с гражданами из Гянджи, Самухского и Кельбаджарского районов в Главном управлении западных региональных сетей.

Прием был проведен в соответствии с графиком встреч руководителей исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах. В начале мероприятия был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Гяндже, где были возложены цветы и с уважением почтена его память.

Во время приема рассмотрены обращения, соответствующие направлениям деятельности ОАО «Азеришыг», некоторые вопросы были решены на месте. По вопросам, требующим дополнительного рассмотрения, зарегистрированы письменные обращения и направлены в соответствующие отделы для дальнейшего рассмотрения.

Граждане, участвовавшие в приеме, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за обновление электросетей в регионах, а также за внимание и заботу, проявленные к ним.

ОАО «Азеришыг», ставящее целью обеспечение абонентов стабильным и бесперебойным электроснабжением, а также минимизацию потерь электроэнергии, продолжает проводить просветительские мероприятия по всей стране. В регионах регулярно организуются встречи с гражданами, выслушиваются их предложения и рекомендации.

Трамп заявил, что Путин «подвел» его
Трамп заявил, что Путин «подвел» его
18:35 314
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 666
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1052
Путин рассказал, кто придет ему на смену
Путин рассказал, кто придет ему на смену
18:02 1589
«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе
«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе
17:51 1728
Зеленский: У России нет сил для крупных наступлений
Зеленский: У России нет сил для крупных наступлений
17:35 1002
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 4226
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты; все еще актуально
03:59 7243
Российские дроны прорываются в Польшу
Российские дроны прорываются в Польшу
17:03 1961
США депортируют скандального Махмуда Халиля
США депортируют скандального Махмуда Халиля
16:45 1920
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
16:36 1908

