Корабль ФСБ России зайдет в бакинский порт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что с 23 по 25 сентября корабль «Расул Гамзатов» ФСБ России зайдет в порт Баку. Визит осуществляется в рамках утвержденных планов двустороннего сотрудничества.

Программа предусматривает контакты по линии пограничных служб России и Азербайджана для обсуждения вопросов взаимодействия, прежде всего в акватории Каспийского моря.

«Визит российских пограничников в Баку свидетельствует о взаимной настроенности на продолжение взаимодействия в сфере безопасности и укрепления практического сотрудничества в Каспийском регионе», — подчеркнула Захарова.