Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Азербайджан начинает масштабный образовательный эксперимент

17:20 1070

Азербайджан приступил к пилотному внедрению новой модели профильного обучения на уровне среднего образования в 2025-2026 учебном году. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства науки и образования.

«Цель новой модели профильного обучения – предоставить учащимся X–XI классов возможность углубленного изучения материала в желаемом ими направлении, а учителям – соответствующие условия обучения на профильных классах», – отметили в министерстве.

Согласно информации ведомства, проект первично реализуется в ряде общеобразовательных учреждений Баку, Сумгаита, Гянджи, Сиязани, Имишли, Сабирабада, Бейлагана, Хачмаза, Геранбоя, Нефтчалы, Губы, Шеки и Ленкорани.

В профильных классах по новой модели работают учителя, которые набрали не менее 51 балла на сертификационном экзамене, минимум 81 балл на вступительном экзамене для педагогов (по сравнению с несертифицированными коллегами) и имеют педагогический стаж свыше трех лет.

«Реализация новой модели обучения будет способствовать расширению возможностей индивидуального развития учащихся в соответствии с их интересами и склонностями, а также повышению эффективности профилизации на общеобразовательном уровне», – говорится в сообщении Миннауки.

Ведомство предлагает просмотреть список учебных заведений, а также связаться с перечисленными учебными заведениями для получения дополнительной информации и подачи заявлений по ссылке.

Трамп заявил, что Путин «подвел» его
Трамп заявил, что Путин «подвел» его
18:35 320
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 671
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1057
Путин рассказал, кто придет ему на смену
Путин рассказал, кто придет ему на смену
18:02 1594
«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе
«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе
17:51 1734
Зеленский: У России нет сил для крупных наступлений
Зеленский: У России нет сил для крупных наступлений
17:35 1004
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 4228
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты; все еще актуально
03:59 7245
Российские дроны прорываются в Польшу
Российские дроны прорываются в Польшу
17:03 1961
США депортируют скандального Махмуда Халиля
США депортируют скандального Махмуда Халиля
16:45 1921
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
16:36 1908
