Азербайджан начинает масштабный образовательный эксперимент

Азербайджан приступил к пилотному внедрению новой модели профильного обучения на уровне среднего образования в 2025-2026 учебном году. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства науки и образования.

«Цель новой модели профильного обучения – предоставить учащимся X–XI классов возможность углубленного изучения материала в желаемом ими направлении, а учителям – соответствующие условия обучения на профильных классах», – отметили в министерстве.

Согласно информации ведомства, проект первично реализуется в ряде общеобразовательных учреждений Баку, Сумгаита, Гянджи, Сиязани, Имишли, Сабирабада, Бейлагана, Хачмаза, Геранбоя, Нефтчалы, Губы, Шеки и Ленкорани.

В профильных классах по новой модели работают учителя, которые набрали не менее 51 балла на сертификационном экзамене, минимум 81 балл на вступительном экзамене для педагогов (по сравнению с несертифицированными коллегами) и имеют педагогический стаж свыше трех лет.

«Реализация новой модели обучения будет способствовать расширению возможностей индивидуального развития учащихся в соответствии с их интересами и склонностями, а также повышению эффективности профилизации на общеобразовательном уровне», – говорится в сообщении Миннауки.

Ведомство предлагает просмотреть список учебных заведений, а также связаться с перечисленными учебными заведениями для получения дополнительной информации и подачи заявлений по ссылке.