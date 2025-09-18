USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Азербайджан продал афганцам бензина на 1,6 миллиона

17:24 453

Азербайджан в январе-июле 2025 года экспортировал 5 тыс. 407,81 тонны автомобильного бензина марки AI-92 на $3 млн 532 тыс., сообщили в Госкомстате.

Основной объем экспорта пришелся на Афганистан - 2 тыс. 297,68 тонны на $1 млн 631,35 тыс. Весь объем был поставлен в июле.

В Грузию было поставлено в отчетный период 1 тыс. 93,57 тонны на $803,77 тыс., в Турцию – 2 тыс. 16,56 тонны на $1 млн 96,88 тыс.

В 2024 году экспорт бензина AI-92 из Азербайджана не осуществлялся.

Последний раз бензин этой марки экспортировался из Азербайджана в 2021 году - тогда 44,94 тонны на $27,98 тыс. было поставлено в Грузию.

Трамп заявил, что Путин «подвел» его
Трамп заявил, что Путин «подвел» его
18:35 323
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 673
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1057
Путин рассказал, кто придет ему на смену
Путин рассказал, кто придет ему на смену
18:02 1598
«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе
«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе
17:51 1738
Зеленский: У России нет сил для крупных наступлений
Зеленский: У России нет сил для крупных наступлений
17:35 1004
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 4228
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты; все еще актуально
03:59 7245
Российские дроны прорываются в Польшу
Российские дроны прорываются в Польшу
17:03 1963
США депортируют скандального Махмуда Халиля
США депортируют скандального Махмуда Халиля
16:45 1922
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
16:36 1909

