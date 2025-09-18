Рукотворный памятник Аджеми в Нахчыване

В Нахчыване будет воздвигнут памятник Мемару Аджеми Нахчывани.

Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

Аджеми ибн Абубекр Нахчывани (20-е годы XII века, Нахичевань – XIII век) – выдающийся средневековый зодчий, основатель нахичеванской архитектурной школы, чьи шедевры стали символами культурного наследия Азербайджана. Живший в эпоху сельджукских Атабеков, Аджеми прославился благодаря мавзолеям Юсифа ибн Кусейира и Момине-хатун, а также мечети Нахчиван-Джума. Его работы, отличающиеся монументальностью, изяществом и сложными орнаментами, остаются объектами восхищения и изучения.