Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации

Ситуация во многих бакинских поселках, несмотря на масштабные работы последних лет, по-прежнему остается тяжелой. Стоит пройти дождю и улицы превращаются в болота, ямы заполняются грязной водой, а жители вновь обращаются в разные инстанции и средства массовой информации в надежде, что кто-то услышит их просьбы о помощи. В поселке «Песчаный остров» Сураханского района эти трудности ощущаются особенно остро. Здесь люди мечтают о дорогах, канализации, парках, школах и медучреждениях, но реальность сводится к ежедневной борьбе за элементарные удобства. Несколько лет назад haqqin.az уже писал об этой проблеме: тогда чиновники обещали, что строительство канализации включено в планы развития и в скором времени вопрос будет решен. Однако, как рассказывают жители, с тех пор ничего не изменилось.

Люди даже пытались начать прокладку канализации своими силами. Собрали деньги, но не получили разрешения. Несколько раз в год они покупают камни и засыпают ими ямы, но вода все равно уходит в подвалы, а сырость надолго остается в домах. В холодное время года, когда осадки становятся испытанием для тысяч семей, жители вновь пытаются привлечь внимание к своей беде. Жительница Фариза говорит, что плесень и запах сырости стали частью их повседневности: «Обои на стенах покрываются грибком, плесневеет одежда. Когда заходишь в дом, запах невозможно перебить. Однокурсники прямо говорили мне, что от одежды пахнет плесенью». Многие семьи выкапывают перед домами канализационные ямы и накрывают их плитами или досками. Очистка таких ям обходится в 50–60 манатов в месяц, а стоимость услуги постоянно растет. Когда машины приезжают откачивать сточные воды, зловоние распространяется на всю улицу. Асфальта в поселке нет именно по причине отсутствия канализации — жителям объясняют, что прокладка дорог начнется только после решения этого вопроса.

Проблемы не ограничиваются канализацией. Этим летом в поселке были перебои с водой и электричеством. Воду отключали на несколько дней, электросеть не выдерживала нагрузки. Чтобы выбросить мусор, жителям приходится идти к контейнерам на въезде в поселок, а многие просто сжигают отходы прямо на обочинах. Следы костров видны даже под газовыми трубами и электролиниями. «В поселке нет школы. Дети учатся в соседних районах. После дождя дорога превращается в реку, и нам приходится нести детей на спине до остановки. Сколько можно так жить?» — возмущается жительница Амалия Мамедова. Во время сильных дождей уровень воды на улицах поднимается до полуметра и машины скорой помощи не могут добраться до нужного адреса. Родственники приносят врачам резиновые сапоги, чтобы они могли пройти по затопленным улицам. Люди прокладывают к своим домам импровизированные «мостики» из бетонных блоков.