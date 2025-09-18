USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации

наш спецреп
Ульвия Худиева, собкор. Фото: Али Султанов
17:30 1060

Ситуация во многих бакинских поселках, несмотря на масштабные работы последних лет, по-прежнему остается тяжелой. Стоит пройти дождю и улицы превращаются в болота, ямы заполняются грязной водой, а жители вновь обращаются в разные инстанции и средства массовой информации в надежде, что кто-то услышит их просьбы о помощи.

В поселке «Песчаный остров» Сураханского района эти трудности ощущаются особенно остро. Здесь люди мечтают о дорогах, канализации, парках, школах и медучреждениях, но реальность сводится к ежедневной борьбе за элементарные удобства. Несколько лет назад haqqin.az уже писал об этой проблеме: тогда чиновники обещали, что строительство канализации включено в планы развития и в скором времени вопрос будет решен. Однако, как рассказывают жители, с тех пор ничего не изменилось.

Люди даже пытались начать прокладку канализации своими силами. Собрали деньги, но не получили разрешения. Несколько раз в год они покупают камни и засыпают ими ямы, но вода все равно уходит в подвалы, а сырость надолго остается в домах. В холодное время года, когда осадки становятся испытанием для тысяч семей, жители вновь пытаются привлечь внимание к своей беде.

Жительница Фариза говорит, что плесень и запах сырости стали частью их повседневности:

«Обои на стенах покрываются грибком, плесневеет одежда. Когда заходишь в дом, запах невозможно перебить. Однокурсники прямо говорили мне, что от одежды пахнет плесенью».

Многие семьи выкапывают перед домами канализационные ямы и накрывают их плитами или досками. Очистка таких ям обходится в 50–60 манатов в месяц, а стоимость услуги постоянно растет. Когда машины приезжают откачивать сточные воды, зловоние распространяется на всю улицу. Асфальта в поселке нет именно по причине отсутствия канализации — жителям объясняют, что прокладка дорог начнется только после решения этого вопроса.

Проблемы не ограничиваются канализацией. Этим летом в поселке были перебои с водой и электричеством. Воду отключали на несколько дней, электросеть не выдерживала нагрузки. Чтобы выбросить мусор, жителям приходится идти к контейнерам на въезде в поселок, а многие просто сжигают отходы прямо на обочинах. Следы костров видны даже под газовыми трубами и электролиниями.

«В поселке нет школы. Дети учатся в соседних районах. После дождя дорога превращается в реку, и нам приходится нести детей на спине до остановки. Сколько можно так жить?» — возмущается жительница Амалия Мамедова.

Во время сильных дождей уровень воды на улицах поднимается до полуметра и машины скорой помощи не могут добраться до нужного адреса. Родственники приносят врачам резиновые сапоги, чтобы они могли пройти по затопленным улицам. Люди прокладывают к своим домам импровизированные «мостики» из бетонных блоков.

Житель Ибрагим Рзаев отмечает, что чиновники закрывают глаза на хаотичную застройку, но отказываются решать проблемы:

«Мы платим налоги, оплачиваем коммунальные услуги, но когда речь заходит о наших нуждах, нас даже не хотят слушать».

Местные жители не верят, что ситуация изменится в ближайшем будущем. В Объединенной службе водоснабжения крупных городов журналистам haqqin.az сообщили, что проекты по созданию системы канализации подписаны и реализуются поэтапно, но конкретных сроков для «Песчаного острова» не назвали. Исполнительная власть района также не дала ответа.

Осень уже началась, и похоже, что жители снова будут встречать зиму по старому сценарию — с залитыми дождевыми лужами улицами, каменистыми дорогами и домами, пропитанными запахом сырости.

Читайте по теме

«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5723
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5816
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 7223
Трамп заявил, что Путин «подвел» его
Трамп заявил, что Путин «подвел» его
18:35 331
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 679
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1061
Путин рассказал, кто придет ему на смену
Путин рассказал, кто придет ему на смену
18:02 1607
«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе
«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе
17:51 1748
Зеленский: У России нет сил для крупных наступлений
Зеленский: У России нет сил для крупных наступлений
17:35 1004
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 4232
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты; все еще актуально
03:59 7246
Российские дроны прорываются в Польшу
Российские дроны прорываются в Польшу
17:03 1967
США депортируют скандального Махмуда Халиля
США депортируют скандального Махмуда Халиля
16:45 1922
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
16:36 1911

ЭТО ВАЖНО

Трамп заявил, что Путин «подвел» его
Трамп заявил, что Путин «подвел» его
18:35 331
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 679
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1061
Путин рассказал, кто придет ему на смену
Путин рассказал, кто придет ему на смену
18:02 1607
«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе
«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе
17:51 1748
Зеленский: У России нет сил для крупных наступлений
Зеленский: У России нет сил для крупных наступлений
17:35 1004
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 4232
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты; все еще актуально
03:59 7246
Российские дроны прорываются в Польшу
Российские дроны прорываются в Польшу
17:03 1967
США депортируют скандального Махмуда Халиля
США депортируют скандального Махмуда Халиля
16:45 1922
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
16:36 1911
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться