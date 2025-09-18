Российская армия понесла большие потери во время летней кампании и уже не имеет сил для проведения новых крупных наступлений, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, всего Россия готовила четыре наступательных операции на Сумы, Новопавловку, Покровск и Запорожье, но к сентябрю две из них провалились, а на оставшихся направлениях российские войска «не могут предпринять решительные действия».

«Я полагаю, что на данный момент у них недостаточно сил для крупномасштабных наступательных операций», — написал Зеленский в соцсети Х.

До этого украинский лидер говорил, что президент РФ Владимир Путин планирует захватить оставшуюся часть Донбасса до конца текущего года. Он предупредил, что за это придется заплатить 2–3 млн жизней солдат, напомнив также, что за 3,5 года полномасштабной войны российская армия смогла оккупировать только 30% региона на востоке Украины.

«Россиянам не удастся взять наш Восток, и то, что они вам рассказывают, что они могут оккупировать город Сумы — все это ложь и манипуляции», — сказал Зеленский в интервью Sky News. Однако он призвал Запад продолжить помогать Украине оружием и финансами, чтобы Киев и дальше смог отражать российскую агрессию.

Ранее военный обозреватель Bild Юлиан Репке констатировал, что летняя кампания российской армии в Украине, в ходе которой она пыталась прорвать оборону в Донбассе и открыть новый фронт в Харьковской и Сумской областях, не принесла значимых результатов.

В частности, в Донецкой области российские войска так и не взяли Покровск, хотя прорывались в центр города в августе. Не был реализован и план по созданию «пояса безопасности» в Черниговской, Сумской и Харьковской областях: армии удалось захватить лишь около 70 км вдоль границы, хотя на Сумы и Харьков были брошены 50-тысячные группировки. В свою очередь фронт на юге, в Херсонской и Запорожской областях, остался стабильным, отметил Репке.