Мы вам – ядерный реактор, вы нам – солдат

Военные Южной Кореи получили разведданные о том, что Россия передала КНДР ядерный реактор для атомных подводных лодок, сообщает Korea JoongAng Daily.

По мнению правительственных чиновников, Москва в первой половине текущего года передала Пхеньяну два-три модуля для подводных лодок, включающих реактор, турбину и систему охлаждения, которые являются ключевыми элементами ядерного силового агрегата.

Издание отмечает, что этот шаг увеличивает вероятность того, что КНДР получит полную силовую установку, включая сам ядерный реактор. При этом подчеркивается, что модули не новые, а сняты с выведенных из эксплуатации российских подлодок.

«С прошлого года Северная Корея настойчиво требует у России технологии ядерных подводных лодок и современных истребителей. Сначала Россия была против, но, похоже, в этом году согласилась их предоставить», — рассказал один из источников в правительстве Южной Кореи.

Для КНДР строительство атомных подводных лодок стало национальным приоритетом, поскольку обладание стратегическими лодками с ядерным вооружением, способными нанести удар по территории США, считается завершающим этапом формирования ее ядерного потенциала.

Примечательно, что 8 марта в северокорейских СМИ были опубликованы фотографии лидера Ким Чен Ына, осматривающего строящуюся стратегическую подводную лодку с ядерным двигателем. Эксперты отмечают, что пока КНДР не располагает техническими возможностями для быстрого строительства атомной подлодки, особенно учитывая сложность реактора как ключевого компонента. Ранее страна не могла производить компактные реакторы, подходящие для подводных лодок.

Однако ситуация может измениться после получения российских модулей, которые откроют Пхеньяну доступ к технологиям, ранее недоступным для самостоятельной разработки. По данным источников, Пхеньян оказывал давление на Москву, требуя предоставить такие технологии в обмен на отправку своих военных для поддержки российских сил в войне с Украиной.

Korea JoongAng Daily подчеркивает, что передача этих модулей станет серьезным нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и переходом красной линии, что может привести к новым международным санкциям против Северной Кореи и России. Также издание сообщает, что полученные Южной Кореей разведданные уже переданы США и их союзникам.