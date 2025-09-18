USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе

Известный юрист Аслан Исмаилов в соцсетях прокомментировал строительство новых населенных пунктов в Карабахе. Несмотря на положительные впечатления от поездки, он отметил ряд серьезных проблем.

По словам Исмаилова, каждому дому выделено лишь 5–10 соток земли. «На таком участке невозможно содержать скот или птицу и организовать полноценное хозяйство. Если нет условий для сельского быта, это нельзя назвать селом», — подчеркнул он.

Исмаилов сказал, что если это поселки, то рядом должны быть заводы или фабрики, но их размещение в этих районах, по его мнению, экономически и экологически нецелесообразно.

Кроме того, юрист сообщил, что, по словам местных жителей, им выплачивают 300–400 манатов (в зависимости от числа членов семьи) и обязывают проживать на новых территориях.

Трамп заявил, что Путин «подвел» его
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Путин рассказал, кто придет ему на смену
«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе
Зеленский: У России нет сил для крупных наступлений
Израиль готовит плацдарм против Турции
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Российские дроны прорываются в Польшу
США депортируют скандального Махмуда Халиля
Ильхам Алиев наградил Джонса Гэри орденом «Шохрат»
