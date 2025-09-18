«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе

Известный юрист Аслан Исмаилов в соцсетях прокомментировал строительство новых населенных пунктов в Карабах е. Несмотря на положительные впечатления от поездки, он отметил ряд серьезных проблем.

По словам Исмаилова, каждому дому выделено лишь 5–10 соток земли. «На таком участке невозможно содержать скот или птицу и организовать полноценное хозяйство. Если нет условий для сельского быта, это нельзя назвать селом», — подчеркнул он.

Исмаилов сказал, что если это поселки, то рядом должны быть заводы или фабрики, но их размещение в этих районах, по его мнению, экономически и экологически нецелесообразно.

Кроме того, юрист сообщил, что, по словам местных жителей, им выплачивают 300–400 манатов (в зависимости от числа членов семьи) и обязывают проживать на новых территориях.