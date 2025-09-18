«Ни хозяйства, ни заводов»: Аслан Исмаилов раскритиковал новые села в Карабахе

Известный юрист Аслан Исмаилов в соцсетях прокомментировал строительство новых населенных пунктов в Карабахе. Несмотря на положительные впечатления от поездки, он отметил ряд серьезных проблем.
По словам Исмаилова, каждому дому выделено лишь 5–10 соток земли. «На таком участке невозможно содержать скот или птицу и организовать полноценное хозяйство. Если нет условий для сельского быта, это нельзя назвать селом», — подчеркнул он.
Исмаилов сказал, что если это поселки, то рядом должны быть заводы или фабрики, но их размещение в этих районах, по его мнению, экономически и экологически нецелесообразно.
Кроме того, юрист сообщил, что, по словам местных жителей, им выплачивают 300–400 манатов (в зависимости от числа членов семьи) и обязывают проживать на новых территориях.