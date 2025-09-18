Путин рассказал, кто придет ему на смену

Президент России Владимир Путин назвал участников войны с Украиной «следующей сменой» руководства РФ.

«Это будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», — сказал Путин.

Ранее российский лидер объявил о подготовке «новой элиты» в стране из участников войны — для них в ближайшее время запустят кадровую программу «Время героев». Кроме того, участники войны получат приоритет при поступлении на гражданские специальности в вузах и при продвижении по службе.