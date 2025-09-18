Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец

Главное разведывательное управление России развернуло новую масштабную кампанию по дезинформации против стран, оказавшихся в фокусе Москвы, создав для этого более двухсот сайтов на разных языках. По данным аналитической компании Insikt Group, специализирующейся на кибербезопасности, управляет этой «фабрикой фейков» бывший заместитель шерифа из американского штата Флорида, давно получивший политическое убежище в Москве. Структура, известная под названиями Storm-1516 и CopyCop, использует в своей деятельности даже такие экзотические языки, как суахили. Впервые она заявила о себе накануне президентских выборов в США 2024 года, распространив видео, в котором утверждалось, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис якобы занималась браконьерством и охотой на носорогов. И вот теперь CopyCop вышла на новый уровень: сотни сайтов ежедневно публикуют фейковые новости и политические комментарии, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

Аналитики Insikt Group утверждают, что в основе этой системы лежат открытые языковые модели Llama 3 компании Meta. На их базе создаются статьи, имитирующие материалы легитимных СМИ, и именно они составляют ядро контента CopyCop. Домены для публикации таких материалов регистрируются на заранее подготовленной инфраструктуре, где либо долго остаются неактивными, либо загружают автоматически сгенерированные тексты до того момента, когда их активируют в социальных сетях для целевых кампаний. Основная задача этих сайтов остается прежней: ослабление поддержки Украины на Западе и нагнетание политических противоречий внутри западных обществ. По словам экспертов, управляет ими Джон Марк Дуган — бывший полицейский из Флориды, переехавший в Москву в 2016 году. В американских официальных документах и публикациях газеты The Washington Post этот человек упоминался как фигурант информационных операций Кремля, тесно связанный с российским Центром геополитической экспертизы и ГРУ. Согласно исследованию, ГРУ финансирует серверы, на которых работают языковые модели, автоматически переписывающие статьи с реальных новостных сайтов, а также создаются дипфейки и дезинформационные материалы, нацеленные на политических лидеров США, Украины, Франции и других стран. С января 2025 года было выявлено более двухсот новых сайтов, выдававших себя за местные СМИ, политические партии и даже организации по проверке фактов в США, Канаде, Норвегии, Армении и Франции.

Тридцать пять таких сайтов были зарегистрированы еще в январе, но обнаружены лишь в апреле. По мнению специалистов, они почти наверняка предназначены для привлечения американской аудитории. В результате общее количество ресурсов CopyCop превысило три сотни, если учитывать те, что уже фиксировались на выборах в Германии. Многие из этих сайтов выдают себя за новостные порталы, но их публикации искажают события, подавая их через призму пророссийской пропаганды. К примеру, в марте 2025 года на ресурсе clearstory[.]news появилась статья с утверждением, что президент Украины Владимир Зеленский якобы присвоил средства американских налогоплательщиков, нанимая журналистов для дискредитации президента Дональда Трампа. Статья сопровождалась поддельным документом на бланке президента Украины. В апреле того же года сайт Capital City Daily распространил видеоролик с платформы Rumble, в котором «анонимный» участник мексиканского картеля заявлял, будто Украина продает американское оружие криминальным группировкам. CopyCop координирует свои действия с российскими государственными СМИ, перерабатывая их материалы и внедряя сфабрикованные заявления в западные информационные потоки. В ход идут дипфейки, псевдорасследования, поддельные интервью и документы, а также публикации на сайтах, замаскированных под независимые СМИ. Таким образом создается видимость «альтернативного» источника информации, который затем подхватывается соцсетями и блогерами.