Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе

«В эти недели мы проводим одну из наших контрнаступательных операций. Ребята молодцы. На Донецком направлении, в районе Покровска, Доброполья. Жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери», - сообщил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в эти недели» украинская армия проводит успешную контрнаступательную операцию на Донецком направлении. Об этом передает «Украинская правда».

По словам президента, Силы обороны Украины лишают россиян возможности осуществлять на этом направлении полноценную наступательную операцию, которую они долго планировали. Зеленский заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский 18 сентября доложил о первых итогах контрнаступательной операции: «За время от начала операции наши воины уже освободили 160 квадратных километров, еще более 170 квадратных километров очищены (от россиян)... Уже семь населенных пунктов на направлении освобождены, еще девять очищены от российского присутствия».

Кроме того, заявил он, Украина существенно пополнила свой обменный фонд – уже есть почти сотня российских пленных и «будут еще». По словам Зеленского, потери россиян только в районе Покровска за эти недели составили более 2 500 человек, из них более 1 300 были убиты.

Также украинские СМИ сообщают, что Зеленский прибыл на Донецкое направление. «Донецкая область. Встретился с нашими воинами, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции. Пообщался с защитниками, поблагодарил за результаты и наградил их государственными наградами», — написал президент Украины в соцсетях.

Он также посетил пункт управления Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ в Донецкой области. По словам Зеленского, он поговорил с командирами подразделений ДШВ об активной обороне Покровска и Мирнограда и дальнейших шагах в контрнаступательной операции.