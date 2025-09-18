Нефтяной гигант не вернется в Россию и требует компенсации

USD 1.7000
Крупнейшая в США нефтяная компания Exxon Mobil не возобновит работу в России, сообщил гендиректор Exxon Mobil Даррен Вудс газете The Financial Times.

Компания прекратила деятельность в РФ в 2022 году после введения западных санкций и начала войны в Украине. Ее доля в 30% в проекте «Сахалин-1» была конфискована. По словам Вудса, Exxon ведет переговоры с российскими властями о возврате активов стоимостью $4,6 млрд и не рассматривает новые инвестиции.

Американские и российские чиновники в августе обсуждали в Москве возможность возвращения Exxon в проект «Сахалин-1», а также поставки американского оборудования для российских СПГ-проектов, находящихся под санкциями. Визит в Москву тогда совершил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, где он встречался с российским лидером Владимиром Путиным.

Летом Путин внес изменения в указ, позволившие Exxon Mobil вернуть долю в «Сахалине-1». Документ был опубликован в день встречи президентов России и США в Анкоридже 15 августа. Однако, отмечало Reuters, иностранные акционеры должны были бы добиваться снятия санкций, заключать контракты на поставку оборудования и перечислять средства на счета проекта, чего сделано не было.

