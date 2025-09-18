USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Премьер Британии: «Путин показал свое истинное лицо…»

18:52 1274

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости усилить давление на президента РФ Владимира Путина с тем, чтобы достичь мира в Украине.

«Мы работаем вместе, чтобы прекратить убийства в Украине. В последние дни (президент РФ Владимир) Путин показал свое истинное лицо, устроив самые большие атаки с начала вторжения. Все больше крови проливается, все больше невинных людей гибнет. Беспрецедентное нарушение воздушного пространства НАТО. Это не действия человека, который хочет мира», — приводит BBC слова Стармера.

Премьер Британии также сообщил, что обсудил с президентом США пути увеличения оборонной поддержки Украины: «Мы обсудили сегодня, как можем укрепить нашу оборону, дальше поддерживать Украину и решительно усилить давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение, которое будет долгосрочным».

Также он добавил, что Британия и США продолжат выступать единым фронтом ради мира и безопасности.

Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
20:30 117
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 2149
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 850
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 1884
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 1347
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 4981
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 1777
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»… все еще актуально
13:10 4527
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 1966
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1784
Путин рассказал, кто придет ему на смену
Путин рассказал, кто придет ему на смену
18:02 3687

