Премьер Британии: «Путин показал свое истинное лицо…»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости усилить давление на президента РФ Владимира Путина с тем, чтобы достичь мира в Украине.

«Мы работаем вместе, чтобы прекратить убийства в Украине. В последние дни (президент РФ Владимир) Путин показал свое истинное лицо, устроив самые большие атаки с начала вторжения. Все больше крови проливается, все больше невинных людей гибнет. Беспрецедентное нарушение воздушного пространства НАТО. Это не действия человека, который хочет мира», — приводит BBC слова Стармера.

Премьер Британии также сообщил, что обсудил с президентом США пути увеличения оборонной поддержки Украины: «Мы обсудили сегодня, как можем укрепить нашу оборону, дальше поддерживать Украину и решительно усилить давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение, которое будет долгосрочным».

Также он добавил, что Британия и США продолжат выступать единым фронтом ради мира и безопасности.