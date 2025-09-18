USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов

новый поворот
Эльяс Шафиев, собкор
18:58 1350

Подали в отставку несколько высокопоставленных дипломатов, занимавшихся сирийской политикой в американской миссии в Стамбуле. Это стало первым явным признаком раскола внутри команды Дональда Трампа по сирийскому кейсу.

По данным агентства Reuters, отставки совпали с усилиями Вашингтона интегрировать в структуру центральной власти Дамаска организацию «Сирийские демократические силы» (СДС), состоящую преимущественно из курдских формирований.

Первый открытый раскол внутри американской миссии по Сирии свидетельствует о сложности задач, стоящих перед Вашингтоном, которому необходимо примирить союз с курдами и удержать позиции в Сирии

Фактическая американская миссия в Сирии — Сирийская региональная платформа (SRP), размещенная в стамбульском консульстве США и работающая через офисы в регионе, подчиняется спецпосланнику по Сирии Тому Бараку - давнему другу и советнику Трампа. Именно Барак возглавил курс на создание единого сирийского государства под руководством Ахмеда аш-Шараа. И вот нескольким сотрудникам SRP сообщили о завершении срока их командировок в рамках реорганизации, однако внезапность этого решения вызвала в дипломатических кругах недоуменные вопросы.

Госдепартамент США отказался комментировать кадровые изменения, заявив лишь, что основной дипперсонал в Сирии продолжает работать. Однако источники утверждают, что разногласия связаны с давлением Вашингтона на курдские силы с целью интегрировать их в национальные структуры. Однако многие лидеры СДС сопротивляются этому, опасаясь потерять автономию, завоеванную во время тринадцатилетней гражданской войны.

Тем временем Том Барак, лично участвовавший в Дамаске в подписании плана урегулирования с друзским меньшинством, заявил, что гарантирует равные права и обязанности для всех граждан Сирии. Но сам факт его давления на лидеров СДС совпал с уходом нескольких американских дипломатов, что можно трактовать, как отсутствие в команде Трампа консенсуса относительно будущего курдских сил.

Том Барак, лично участвовавший в Дамаске в подписании плана урегулирования с друзским меньшинством, заявил, что гарантирует равные права и обязанности для всех граждан Сирии

На этом фоне Анкара усиливает собственное влияние. Турция продолжает требовать разоружения СДС, которые она считает структурным продолжением Рабочей партии Курдистана, и угрожает новыми военными операциями на севере Сирии. Эту позицию подтвердил министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе визита в Дамаск. Таким образом, Турция фактически превращается в ключевого бенефициара текущей конфигурации, поскольку ее требования все чаще совпадают с инициативами, продвигаемыми спецпосланником президента США.

Пентагон же, напротив, продолжает рассматривать СДС как наиболее надежного союзника США в борьбе с экстремизмом и обеспечивает эту структуру оружием и боеприпасами. Но линия Барака на интеграцию курдов в систему Дамаска открывает для Турции пространство для политического прессинга и укрепляет ее переговорные позиции.

Таким образом, первый открытый раскол внутри американской миссии по Сирии свидетельствует о сложности задач, стоящих перед Вашингтоном, которому необходимо примирить союз с курдами и удержать позиции в Сирии, учитывая при этом жесткие требования Анкары.

На практике это означает, что будущая архитектура сирийского урегулирования будет во многом зависеть от того, сможет ли Турция навязать Вашингтону свою повестку и как далеко США готовы идти навстречу туркам ради сохранения баланса сил в регионе.

Читайте по теме

Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
15 сентября 2025, 00:48 5234
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня! наши подробности, все еще актуально
12 сентября 2025, 21:29 5926
Взрывоопасная ситуация в сирийском Курдистане наше поле зрения, все еще актуально
7 сентября 2025, 14:12 4048
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
20:30 120
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 2150
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 852
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 1884
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 1351
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 4982
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 1777
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»… все еще актуально
13:10 4527
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 1967
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1784
Путин рассказал, кто придет ему на смену
Путин рассказал, кто придет ему на смену
18:02 3688

ЭТО ВАЖНО

Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
20:30 120
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 2150
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 852
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 1884
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 1351
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 4982
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 1777
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»… все еще актуально
13:10 4527
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 1967
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1784
Путин рассказал, кто придет ему на смену
Путин рассказал, кто придет ему на смену
18:02 3688
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться