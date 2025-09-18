Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов

Подали в отставку несколько высокопоставленных дипломатов, занимавшихся сирийской политикой в американской миссии в Стамбуле. Это стало первым явным признаком раскола внутри команды Дональда Трампа по сирийскому кейсу.
По данным агентства Reuters, отставки совпали с усилиями Вашингтона интегрировать в структуру центральной власти Дамаска организацию «Сирийские демократические силы» (СДС), состоящую преимущественно из курдских формирований.
Фактическая американская миссия в Сирии — Сирийская региональная платформа (SRP), размещенная в стамбульском консульстве США и работающая через офисы в регионе, подчиняется спецпосланнику по Сирии Тому Бараку - давнему другу и советнику Трампа. Именно Барак возглавил курс на создание единого сирийского государства под руководством Ахмеда аш-Шараа. И вот нескольким сотрудникам SRP сообщили о завершении срока их командировок в рамках реорганизации, однако внезапность этого решения вызвала в дипломатических кругах недоуменные вопросы.
Госдепартамент США отказался комментировать кадровые изменения, заявив лишь, что основной дипперсонал в Сирии продолжает работать. Однако источники утверждают, что разногласия связаны с давлением Вашингтона на курдские силы с целью интегрировать их в национальные структуры. Однако многие лидеры СДС сопротивляются этому, опасаясь потерять автономию, завоеванную во время тринадцатилетней гражданской войны.
Тем временем Том Барак, лично участвовавший в Дамаске в подписании плана урегулирования с друзским меньшинством, заявил, что гарантирует равные права и обязанности для всех граждан Сирии. Но сам факт его давления на лидеров СДС совпал с уходом нескольких американских дипломатов, что можно трактовать, как отсутствие в команде Трампа консенсуса относительно будущего курдских сил.
На этом фоне Анкара усиливает собственное влияние. Турция продолжает требовать разоружения СДС, которые она считает структурным продолжением Рабочей партии Курдистана, и угрожает новыми военными операциями на севере Сирии. Эту позицию подтвердил министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе визита в Дамаск. Таким образом, Турция фактически превращается в ключевого бенефициара текущей конфигурации, поскольку ее требования все чаще совпадают с инициативами, продвигаемыми спецпосланником президента США.
Пентагон же, напротив, продолжает рассматривать СДС как наиболее надежного союзника США в борьбе с экстремизмом и обеспечивает эту структуру оружием и боеприпасами. Но линия Барака на интеграцию курдов в систему Дамаска открывает для Турции пространство для политического прессинга и укрепляет ее переговорные позиции.
Таким образом, первый открытый раскол внутри американской миссии по Сирии свидетельствует о сложности задач, стоящих перед Вашингтоном, которому необходимо примирить союз с курдами и удержать позиции в Сирии, учитывая при этом жесткие требования Анкары.
На практике это означает, что будущая архитектура сирийского урегулирования будет во многом зависеть от того, сможет ли Турция навязать Вашингтону свою повестку и как далеко США готовы идти навстречу туркам ради сохранения баланса сил в регионе.