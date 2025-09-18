Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов

Подали в отставку несколько высокопоставленных дипломатов, занимавшихся сирийской политикой в американской миссии в Стамбуле. Это стало первым явным признаком раскола внутри команды Дональда Трампа по сирийскому кейсу. По данным агентства Reuters, отставки совпали с усилиями Вашингтона интегрировать в структуру центральной власти Дамаска организацию «Сирийские демократические силы» (СДС), состоящую преимущественно из курдских формирований.

Фактическая американская миссия в Сирии — Сирийская региональная платформа (SRP), размещенная в стамбульском консульстве США и работающая через офисы в регионе, подчиняется спецпосланнику по Сирии Тому Бараку - давнему другу и советнику Трампа. Именно Барак возглавил курс на создание единого сирийского государства под руководством Ахмеда аш-Шараа. И вот нескольким сотрудникам SRP сообщили о завершении срока их командировок в рамках реорганизации, однако внезапность этого решения вызвала в дипломатических кругах недоуменные вопросы. Госдепартамент США отказался комментировать кадровые изменения, заявив лишь, что основной дипперсонал в Сирии продолжает работать. Однако источники утверждают, что разногласия связаны с давлением Вашингтона на курдские силы с целью интегрировать их в национальные структуры. Однако многие лидеры СДС сопротивляются этому, опасаясь потерять автономию, завоеванную во время тринадцатилетней гражданской войны. Тем временем Том Барак, лично участвовавший в Дамаске в подписании плана урегулирования с друзским меньшинством, заявил, что гарантирует равные права и обязанности для всех граждан Сирии. Но сам факт его давления на лидеров СДС совпал с уходом нескольких американских дипломатов, что можно трактовать, как отсутствие в команде Трампа консенсуса относительно будущего курдских сил.