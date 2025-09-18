USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

«Бенфику» доверили Моуринью

19:10 896

Португальский футбольный клуб «Бенфика» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2026/27.

Моуринью на этом посту сменил Бруну Лаже, которого отправили в отставку после поражения от «Карабаха» в первом матче основного этапа Лиги чемпионов — 3:2. Президент клуба Руй Кошта отметил, что «пришло время изменений».

Последним местом работы 62-летнего Моуринью был турецкий «Фенербахче». В августе турецкая команда уступила «Бенфике» в ответном матче раунда play-off квалификации Лиги чемпионов и во второй раз подряд не смогла выйти в общий этап турнира. После поражения Моуринью был уволен.

«Бенфика» была первым клубом, в котором Жозе Моуринью начал работать как главный тренер. Он руководил командой на протяжении десяти матчей в 2000 году. Также возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем» и «Рому».

