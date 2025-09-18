Кризис накрыл и азербайджанский фундук

Кризис, затронувший азербайджанский фундук, особенно болезненно ударил по регионам, где выращивание ореха традиционно является главным источником дохода для населения. В Закатале, считающейся родиной азербайджанского фундука, а также в Балакене и Гахе урожайность упала до критических показателей. Причиной стали неблагоприятные погодные условия и массовое нашествие бурого мраморного клопа, уничтожающего листья и кору деревьев и оставляющего орехи пустыми и непригодными для реализации.

Фермеры рассказывают, что, если раньше с одного сада удавалось собрать по 4–5 тонн орехов, то в этом году урожай составил лишь 200–300 килограммов. В некоторых хозяйствах орехи оказались настолько низкого качества, что их не удается реализовать даже по минимальной цене 1,5–2 маната за килограмм. В селе Тала отмечают, что наводнения, вызванные сильными дождями, затопили ореховые сады, а после того, как вода схлынула, на земле остался плотный слой ила, затруднивший сбор урожая. Но главной бедой стали именно вредители. Маариф Мамедов, владелец сада, говорит, что урожайность сократилась до четверти от прежних объемов. По его словам, ядра орехов оказались мелкими или горькими, а обработка химикатами не принесла желаемого результата. Один гектар сада обходится фермеру в 1200–1300 манатов, и при нынешних потерях его семья едва сводит концы с концами, не имея средств даже на оплату коммунальных услуг. Проблемы усугубляются и в соседних селах. В Даначы фермеры жалуются, что бурый клоп поражает не только фундук, но и хурму. По их словам, насекомые появились в садах еще в 2023 году, но такого разрушительного эффекта, как в нынешнем сезоне, раньше не наблюдалось. Считается, что вредитель распространился из Грузии, где проводились масштабные обработки химикатами.

Фермер Азер Рзаев отмечает, что будет рад, если сможет собрать хотя бы четверть прежнего урожая, чтобы покрыть расходы. Но в этом году он понес убытки не только в ореховодстве: град, дожди и вредители уничтожили и овощи, и хурму. По его словам, фундук удалось продать по цене от 5 до 7 манатов за килограмм, но качество продукта настолько низкое, что многие орехи горчат. Жители надеются на вмешательство властей и прессы, понимая, что без внешней поддержки окажутся в безвыходном положении. В то же время аграрии признаются, что не спешат страховать свои урожаи, а страховые компании не проявляют интереса к столь рискованной отрасли. Специалисты предупреждают, что бурый мраморный клоп опасен не только для фундука. Он питается более чем 300 видами растений и способен перелетать на расстояние до 100 километров, распространяясь через транспорт, сельхозтехнику, контейнеры с фруктами, саженцами и даже со срезанными цветами. Экономисты прогнозируют рост цен на внутреннем рынке и повышение стоимости азербайджанского фундука на мировых рынках на 30–40 процентов.