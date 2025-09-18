USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Кризис накрыл и азербайджанский фундук

поговорим о наших проблемах
Жаля Агазаде, собкор
19:15 1889

Кризис, затронувший азербайджанский фундук, особенно болезненно ударил по регионам, где выращивание ореха традиционно является главным источником дохода для населения.

В Закатале, считающейся родиной азербайджанского фундука, а также в Балакене и Гахе урожайность упала до критических показателей. Причиной стали неблагоприятные погодные условия и массовое нашествие бурого мраморного клопа, уничтожающего листья и кору деревьев и оставляющего орехи пустыми и непригодными для реализации.

В Закатале, считающейся родиной азербайджанского фундука, а также в Балакене и Гахе урожайность упала до критических показателей

Фермеры рассказывают, что, если раньше с одного сада удавалось собрать по 4–5 тонн орехов, то в этом году урожай составил лишь 200–300 килограммов. В некоторых хозяйствах орехи оказались настолько низкого качества, что их не удается реализовать даже по минимальной цене 1,5–2 маната за килограмм. В селе Тала отмечают, что наводнения, вызванные сильными дождями, затопили ореховые сады, а после того, как вода схлынула, на земле остался плотный слой ила, затруднивший сбор урожая. Но главной бедой стали именно вредители.

Маариф Мамедов, владелец сада, говорит, что урожайность сократилась до четверти от прежних объемов. По его словам, ядра орехов оказались мелкими или горькими, а обработка химикатами не принесла желаемого результата. Один гектар сада обходится фермеру в 1200–1300 манатов, и при нынешних потерях его семья едва сводит концы с концами, не имея средств даже на оплату коммунальных услуг.

Проблемы усугубляются и в соседних селах. В Даначы фермеры жалуются, что бурый клоп поражает не только фундук, но и хурму. По их словам, насекомые появились в садах еще в 2023 году, но такого разрушительного эффекта, как в нынешнем сезоне, раньше не наблюдалось. Считается, что вредитель распространился из Грузии, где проводились масштабные обработки химикатами.

Ядра орехов оказались мелкими или горькими, а обработка химикатами не принесла желаемого результата

Фермер Азер Рзаев отмечает, что будет рад, если сможет собрать хотя бы четверть прежнего урожая, чтобы покрыть расходы. Но в этом году он понес убытки не только в ореховодстве: град, дожди и вредители уничтожили и овощи, и хурму. По его словам, фундук удалось продать по цене от 5 до 7 манатов за килограмм, но качество продукта настолько низкое, что многие орехи горчат.

Жители надеются на вмешательство властей и прессы, понимая, что без внешней поддержки окажутся в безвыходном положении. В то же время аграрии признаются, что не спешат страховать свои урожаи, а страховые компании не проявляют интереса к столь рискованной отрасли. Специалисты предупреждают, что бурый мраморный клоп опасен не только для фундука. Он питается более чем 300 видами растений и способен перелетать на расстояние до 100 километров, распространяясь через транспорт, сельхозтехнику, контейнеры с фруктами, саженцами и даже со срезанными цветами.

Экономисты прогнозируют рост цен на внутреннем рынке и повышение стоимости азербайджанского фундука на мировых рынках на 30–40 процентов.

Ситуацию комментирует депутат Милли Меджлиса Али Масимли

Депутат Милли Меджлиса Али Масимли подчеркнул, что климатические изменения уже оказывают весьма негативное влияние на сельское хозяйство. По его словам, системная поддержка аграриев может увеличить производство по ряду культур, но отсутствие мер оставляет фермеров один на один с новыми вызовами.

В Агентстве продовольственной безопасности журналистам haqqin.az сообщили, что в сотрудничестве с рядом структур созданы координационные центры, куда владельцы садов могут обращаться за помощью.

Агентство аграрных услуг проводит мониторинг и устанавливает феромонные ловушки в местах зимовки клопа, а также организует химическую обработку с соблюдением всех правил безопасности. Однако фермеры отмечают, что эффективность таких мер пока недостаточна, а масштабы распространения вредителя угрожают будущему азербайджанского фундуководства.

Читайте по теме

Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1688
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5754
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5837
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
20:30 133
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 2159
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 858
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 1890
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 1356
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 4984
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 1779
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»… все еще актуально
13:10 4529
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 1969
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1786
Путин рассказал, кто придет ему на смену
Путин рассказал, кто придет ему на смену
18:02 3693

ЭТО ВАЖНО

Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
20:30 133
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 2159
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 858
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 1890
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 1356
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 4984
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 1779
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»… все еще актуально
13:10 4529
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 1969
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1786
Путин рассказал, кто придет ему на смену
Путин рассказал, кто придет ему на смену
18:02 3693
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться