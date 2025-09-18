«Небольшая сенсация» от Трампа

Правительство Соединенных Штатов предпринимает попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм в Афганистане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», - сказал Трамп.

Президент США добавил, что «мы пытаемся вернуть ее, потому что им нужны какие-то вещи от нас. Мы хотим вернуть эту базу. Но одна из причин, по которой мы хотим эту базу, как вы знаете, заключается в том, что она находится всего в часе [полета] от того места, где Китай производит свое ядерное оружие».

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля 2021 года американцы покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль пришедшего к власти движения «Талибан».