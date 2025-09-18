Спецоперация МВД

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) провело спецоперацию против членов группировки, подозреваемых в организации в социальных сетях азартных онлайн-игр.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий, проведенных одновременно в тайных офисах, действующих в Баку, были задержаны члены группировки из 10 человек, возглавляемой Нихатом Велиевым (2002 г.р.) и Алтаем Аскерли (2001 г.р.).

В ходе расследования было установлено, что на страницах, открытых вышеуказанными лицами в соцсетях, особенно в Instagram, под различными названиями, такими как TT, Admiral, «Бир-ики», Gold и др., граждане привлекались к азартным онлайн-играм. Н.Велиев и А.Аскерли с целью уклонения от ответственности при организации игр использовали номера мобильных операторов зарубежных стран или зарегистрированные на других лиц. Они через контролируемые ими страницы привлекали граждан к азартным играм через нелегальные сайты Fast Loto365 и CHCPlay, которые управлялись за пределами Азербайджана. Около 500 банковских карт, обнаруженных у членов группировки, были приобретены у отдельных граждан за различные суммы и использовались в незаконных денежных переводах.