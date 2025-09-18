USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Спецоперация МВД

видео
19:36 1178

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) провело спецоперацию против членов группировки, подозреваемых в организации в социальных сетях азартных онлайн-игр.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий, проведенных одновременно в тайных офисах, действующих в Баку, были задержаны члены группировки из 10 человек, возглавляемой Нихатом Велиевым (2002 г.р.) и Алтаем Аскерли (2001 г.р.).

В ходе расследования было установлено, что на страницах, открытых вышеуказанными лицами в соцсетях, особенно в Instagram, под различными названиями, такими как TT, Admiral, «Бир-ики», Gold и др., граждане привлекались к азартным онлайн-играм. Н.Велиев и А.Аскерли с целью уклонения от ответственности при организации игр использовали номера мобильных операторов зарубежных стран или зарегистрированные на других лиц. Они через контролируемые ими страницы привлекали граждан к азартным играм через нелегальные сайты Fast Loto365 и CHCPlay, которые управлялись за пределами Азербайджана. Около 500 банковских карт, обнаруженных у членов группировки, были приобретены у отдельных граждан за различные суммы и использовались в незаконных денежных переводах.

Кроме того, на основании судебных решений при осмотре квартир, используемых ими в качестве офисов, обнаружено более 50 местных и зарубежных мобильных номеров, телефоны, а также другие электронные доказательства. Установлено, что оборот сети за период их деятельности составил более 10 миллионов манатов. Н.Велиев и А.Аскерли также осуществляли денежные переводы, конвертируя часть доходов, полученных от незаконных азартных игр, в криптовалюту.

В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
20:30 140
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 2162
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 864
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 1891
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 1359
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 4984
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 1780
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»… все еще актуально
13:10 4530
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 1971
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1789
Путин рассказал, кто придет ему на смену
Путин рассказал, кто придет ему на смену
18:02 3696

ЭТО ВАЖНО

Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
20:30 140
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 2162
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 864
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 1891
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 1359
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 4984
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 1780
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»… все еще актуально
13:10 4530
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 1971
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 1789
Путин рассказал, кто придет ему на смену
Путин рассказал, кто придет ему на смену
18:02 3696
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться