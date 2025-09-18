Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером рассказал, как проходили переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме 8 августа.

«Они (лидеры Азербайджана и Армении) начали с двух сторон в Овальном кабинете — так далеко, что я даже не представлял, что можно быть так далеко. И пока мы были вместе целый час, они все больше сближались, и к концу разговора мы все обнялись», — рассказал Трамп.

Напомним, в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию. Кроме того, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.