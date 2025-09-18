USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»

«Есть желание побывать в Баку»
Эльмир Алиев, отдел спорта
20:30 3251

13-й чемпион мира по шахматам, уроженец Баку Гарри Каспаров, отвечая на вопросы украинского журналиста Дмитрия Гордона, рассказал, как Гейдар Алиев поддерживал его и в сложный момент не дал в обиду.

«Я очень благодарен Гейдару Алиевичу, - говорит Каспаров. - Я об этом писал постоянно. Конечно, без его поддержки я бы не пробился. Только Алиев с его пробивной силой мог одолеть всю эту ГБ-шную махину, партийную, которая хотела сохранить Карпова наверху. На первом этапе, когда меня просто пытались всячески затормозить, включая дисквалификацию 1983 года, именно Алиев вступился за меня. Меня убрали с пробега, чтобы Карпов не сильно волновался. И все это шло через Бориса Стукалина, он был главой идеологического отдела ЦК КПСС. И я попросил тогда Алиева. И ходит такая легенда, что Алиев встречает Стукалина и говорит: «Борис Иванович, ну, ты там смотри, моего земляка не обижай». И говорят, что колесо запустилось в другую сторону, потому что с генерал-лейтенантом КГБ Алиевым, одним из любимцев Андропова, в тот момент, в июле-августе 83-го года, Стукалину лучше было не связываться. Это я помню, об этом я пишу всегда».

Также у Каспарова спросили, желает ли он посетить родной Баку.

«Был момент, когда через общих знакомых Гейдар Алиев звал меня туда. И тогда я сказал, что мне, конечно, интересно, но пока я не могу злоупотреблять своим положением... Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Конечно, у меня есть желание побывать в Баку. Но мне даже больше хочется, чтобы мои дети, моя жена увидели. Я уже в том возрасте, когда, хочешь не хочешь, ностальгия щемит сердце», - ответил 13-й чемпион мира.

ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
21:12 921
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
19:19 4669
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 2383
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 3709
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 2237
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 3614
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 2251
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 5442
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 2440
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 4870
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 2716

ЭТО ВАЖНО

ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
21:12 921
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
19:19 4669
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 2383
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 3709
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 2237
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 3614
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 2251
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 5442
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 2440
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 4870
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
18:21 2716
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться