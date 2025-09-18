Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»

«Я очень благодарен Гейдару Алиевичу, - говорит Каспаров. - Я об этом писал постоянно. Конечно, без его поддержки я бы не пробился. Только Алиев с его пробивной силой мог одолеть всю эту ГБ-шную махину, партийную, которая хотела сохранить Карпова наверху. На первом этапе, когда меня просто пытались всячески затормозить, включая дисквалификацию 1983 года, именно Алиев вступился за меня. Меня убрали с пробега, чтобы Карпов не сильно волновался. И все это шло через Бориса Стукалина, он был главой идеологического отдела ЦК КПСС. И я попросил тогда Алиева. И ходит такая легенда, что Алиев встречает Стукалина и говорит: «Борис Иванович, ну, ты там смотри, моего земляка не обижай». И говорят, что колесо запустилось в другую сторону, потому что с генерал-лейтенантом КГБ Алиевым, одним из любимцев Андропова, в тот момент, в июле-августе 83-го года, Стукалину лучше было не связываться. Это я помню, об этом я пишу всегда».