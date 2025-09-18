Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»

13-й чемпион мира по шахматам, уроженец Баку Гарри Каспаров, отвечая на вопросы украинского журналиста Дмитрия Гордона, рассказал, как Гейдар Алиев поддерживал его и в сложный момент не дал в обиду.
«Я очень благодарен Гейдару Алиевичу, - говорит Каспаров. - Я об этом писал постоянно. Конечно, без его поддержки я бы не пробился. Только Алиев с его пробивной силой мог одолеть всю эту ГБ-шную махину, партийную, которая хотела сохранить Карпова наверху. На первом этапе, когда меня просто пытались всячески затормозить, включая дисквалификацию 1983 года, именно Алиев вступился за меня. Меня убрали с пробега, чтобы Карпов не сильно волновался. И все это шло через Бориса Стукалина, он был главой идеологического отдела ЦК КПСС. И я попросил тогда Алиева. И ходит такая легенда, что Алиев встречает Стукалина и говорит: «Борис Иванович, ну, ты там смотри, моего земляка не обижай». И говорят, что колесо запустилось в другую сторону, потому что с генерал-лейтенантом КГБ Алиевым, одним из любимцев Андропова, в тот момент, в июле-августе 83-го года, Стукалину лучше было не связываться. Это я помню, об этом я пишу всегда».
Также у Каспарова спросили, желает ли он посетить родной Баку.
«Был момент, когда через общих знакомых Гейдар Алиев звал меня туда. И тогда я сказал, что мне, конечно, интересно, но пока я не могу злоупотреблять своим положением... Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Конечно, у меня есть желание побывать в Баку. Но мне даже больше хочется, чтобы мои дети, моя жена увидели. Я уже в том возрасте, когда, хочешь не хочешь, ностальгия щемит сердце», - ответил 13-й чемпион мира.