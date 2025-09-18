USD 1.7000
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Гибель армянских военных в небоевых условиях

20:55

С 2024 года как минимум 64 армянских военных скончались в небоевых условиях «при подозрительных обстоятельствах», пишет ирландский журналист Чей Боуз.

Согласно исследованию правозащитников, отмечает журналист, все эти случаи либо не расследовались должным образом, либо сворачивались на ранних этапах. Наряду с этим «серьезные подозрения» вызывают и обстоятельства гибели военных: поражение электричеством, смертельные ранения из личного оружия, смерть в результате несчастного случая и так далее. Утверждается, что многие из погибших якобы ранее публично или в частных беседах выражали несогласие с курсом премьер-министра Армении Никола Пашиняна или критиковали его за нападки на церковь.

Журналисты со ссылкой на инсайдера из правительства Армении добавляют, что «эти случаи и многие другие — не случайность». Источник утверждает, что 1 января 2024 года Никол Пашинян якобы подписал секретный указ, по которому военнослужащие и граждане, проявляющие нелояльность к действующей власти, подлежат «нейтрализации». Этот документ, по утверждению источника, стал основанием для целой серии инцидентов, число которых достигает как минимум 64.

