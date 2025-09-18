USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Впервые за 25 лет: глава МИД Сирии в Америке

21:03 340

Министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шибани прилетел в Вашингтон для встречи с американскими законодателями. Это первый визит представителей Сирии такого уровня в США за 25 лет.

Как пишет Axios со ссылкой на сенатора-республиканца Линдси Грэма, аль-Шибани прилетел в Америку для обсуждения окончательной отмены так называемого «Закона Цезаря» (официальное название — «Закон о защите гражданского населения Сирии 2019 года»), накладывающего на Сирию санкции. По этому закону под санкции попали окружение тогдашнего президента Сирии Башара Асада и ряд отраслей сирийской экономики, включая энергетику, строительство и финансы. Закон получил такое название в честь псевдонима сирийского фотографа, снявшего несколько десятков тысяч тел жертв пыток, организованных подконтрольными Асаду силовиками во время гражданской войны в Сирии. Впоследствии фотографии легли в основу так называемого Доклада Цезаря, посвященного положению сирийских заключенных. Ранее администрация Трампа уже приостановила действие этих санкций, однако отменить их окончательно может только Конгресс.

Ранее Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что в последние несколько дней сразу несколько высокопоставленных американских дипломатов, специализировавшихся на Сирии и работавших в составе Сирийской региональной платформы в Стамбуле, были уволены. Некоторые источники связывают это с политическими разногласиями между ними и спецпосланником США по Сирии и давним советником и другом президента США Дональда Трампа Томом Бараком. Предположительно, эти разногласия касались курдских формирований. Нынешняя администрация США во главе с Трампом настаивает на их скорейшей интеграции в состав вооруженных сил Сирии, подконтрольных новому главе государства Ахмеду аш-Шараа, однако лидеры курдов настаивают на сохранении своей автономии.

Кроме того, визит аль-Шибани может быть связан с обсуждением проекта соглашения по безопасности между Израилем и Сирией, который израильская сторона предложила ранее. Соглашение предполагает расширение буферной зоны вдоль границы с Израилем на сирийской стороне, причем с запретом Сирии размещать вплотную к ней армию и тяжелые вооружения, а также сохранение воздушного коридора через Сирию в Иран, который позволит Израилю в дальнейшем наносить по нему удары в обмен на вывод израильских войск со всех оккупированных сирийских территорий, за исключением форпоста на горе Хермон.

