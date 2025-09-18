USD 1.7000
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми

21:12 924

Движение ХАМАС объявило, что Израиль, начав расширенную наземную операцию в Газе, отказался от освобождения удерживаемых там заложников и не получит их ни живыми, ни мертвыми. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла ХАМАС - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

«Ваши пленные находятся в разных районах города, и поскольку [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху решил убить их всех, мы тоже не будем стремиться к тому, чтобы сохранить им жизнь. Начало операции в Газе и ее расширение означают, что вы не получите ни живых, ни мертвых заложников, их всех ждет судьба [пропавшего без вести 37 лет назад израильского летчика] Рона Арада», - говорится в сообщении.

Боевики ХАМАС также пригрозили, что планируют брать в плен израильских военных, участвующих в наземной операции, и заявили, что в их распоряжении якобы есть «армия» и «тысячи взрывных устройств».

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия страны начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над этим населенным пунктом и разгром остающихся там вооруженных отрядов ХАМАС. По данным израильской стороны, боевики продолжают удерживать в Газе 48 заложников, 20 из которых живы.

«Небольшая сенсация» от Трампа
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Израиль готовит плацдарм против Турции
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
«Небольшая сенсация» от Трампа
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Израиль готовит плацдарм против Турции
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Зеленский рассказал о контрнаступлении Украины в Донбассе
