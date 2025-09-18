Оружие Америки уже прибывает в Украину

Первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL, прибыло в Украину, ожидаются новые поставки. Об этом украинскому изданию «Суспильный» сообщил представитель НАТО.

По его словам, еще больше пакетов помощи «уже в пути». Сейчас в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) профинансировано четыре пакета.

Накануне администрация Дональда Трампа подтвердила, что Украина вскоре впервые получит помощь от союзников НАТО со складов США в рамках механизма PURL.

Ранее Reuters сообщало со ссылкой на два источника, что первые пакеты американской помощи в сфере вооружения для Украины одобрены администрацией Трампа и могут быть вскоре отправлены.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в среду, что в двух пакетах в рамках поддержки PURL будут содержаться ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Himars.