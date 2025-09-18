Трамп не согласен с решением Британии

Президент США Дональд Трамп не согласен с решением властей Великобритании признать государственность Палестины. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.

Трамп отметил, что ХАМАС несколько лет использует удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в качестве живого щита. «Поэтому я не согласен с премьер-министром [Стармером] в этом вопросе. На самом деле, это одно из наших немногих разногласий», - сказал президент США.

Ранее британская The Times сообщила, что Великобритания официально признает Палестину в ближайшие выходные. По информации издания, Стармер отложил заявление об этом до конца текущей недели, чтобы не портить визит Трампа в Великобританию. В июле канцелярия Стармера предупредила, что Лондон признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. Неделя высокого уровня в рамках 80-й сессии ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 23 по 29 сентября.