В Москве заявили, что не вмешиваются во внутренние дела Армении

«Мы по-прежнему исходим из объединяющих с Арменией, в том числе и перед лицом современных вызовов и основанных на общих ценностях и интересах, глубинных связей», - отметила Захарова, заявления которой приводят армянские СМИ.

Россия в отношениях с Арменией исходит из позиции «суверенного равенства», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, что российская сторона не готова учитывать самостоятельные решения Еревана.

«..Мы относимся к отношениям между Ереваном и Москвой и Москвой и Ереваном с позиции суверенного равенства. Роли здесь никто не распределял. Москва всегда уважала выбор республики, с неизменным вниманием прислушивалась к аргументам, доводам армянских друзей, учитывала их самостоятельное решение, имела свою точку зрения на происходящее», - заверила Захарова.

По ее словам, принципы, на основе которых Россия выстраивает отношения с Арменией: взаимное уважение суверенитета и независимости, невмешательство во внутренние дела, территориальная целостность, нерушимость границ, зафиксированы в основополагающих для двусторонних связей документах.

Захарова назвала «самоуничижительными» заявления некоторых армянских политиков о том, что Москва «ведет гибридную войну» против Армении и воспринимает ее как «губернию»: «Я ни разу нигде никогда не встречала в нашей публичной риторике подобных измышлений. Зачем внутри Армении кому-то потребовалось вбрасывать это в инфополе?»

По ее словам, Россия всегда прислушивается к армянским партнерам и никогда не навязывала роли «ведущих и ведомых».

