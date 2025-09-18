Евросоюз прислушался наконец к призывам Трампа

Европейская комиссия рассматривает возможность ускорения отказа от импорта российского сжиженного природного газа в рамках нового пакета санкций, который может быть представлен уже в пятницу, 19 сентября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Евросоюз планировал полностью прекратить закупки российского СПГ к концу 2027 года, однако теперь этот срок может быть сокращен. Решение принимается спустя несколько дней после призыва президента США Дональда Трампа к европейцам активнее ограничивать энергетическую торговлю с Россией. Несмотря на значительное сокращение поставок российского газа после вторжения в Украину в 2022 году, ЕС по-прежнему зависит от российских энергоресурсов. По данным на 2024 год, поставки по газопроводу, проходящему через Турцию, и отгрузки сжиженного природного газа составили почти 19% от общего объема импорта газа в ЕС. Крупнейшими импортерами российского СПГ остаются Испания, Бельгия и Франция.

Администрация Трампа оказывает давление на Европу, требуя ускорить сворачивание импорта российского топлива и введение пошлин до 100% на Индию и Китай за покупки российской нефти. Так как многие страны ЕС не готовы вводить тарифы против Индии и Китая, Европейская комиссия сосредоточилась на российском СПГ как основной мишени новых ограничительных мер.

Как пишет Bloomberg, США активно продвигают свой СПГ на европейский рынок — за последние годы ЕС импортировал около 50 млрд кубометров американского СПГ ежегодно, а обязательство по увеличению закупок американского сжиженного природного газа стало центральным элементом недавно заключенной торговой сделки ЕС и США на $750 млрд.