USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

«Евреям вход воспрещен»: это в магазине Германии

22:46 1230

В Германии, на витрине магазина во Фленсбурге (город в земле Шлезвиг-Гольштейн), повесили табличку «Евреям вход воспрещен», передает немецкое радио NDR.

Владелец магазина заявил в комментарии радио, что надпись была частным высказыванием, вызванным его разочарованием событиями в секторе Газа. «Евреям вход сюда запрещен! Ничего личного, это не антисемитизм, просто не выношу вас», - приводит NDR надпись на плакате. 

Владелец магазина снял табличку по распоряжению полиции. Он отметил, что не ожидал такого общественного резонанса. Хозяин магазина пояснил, что больше не будет повторять подобное и отвергает обвинения в ненависти к евреям.

Прокуратура ФРГ возбудила уголовное дело против владельца магазина по подозрению в разжигании межнациональной розни. Плакат был изъят в качестве улики, ведутся следственные мероприятия.

Трамп: Сейчас не время просить Путина...
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
23:31 526
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
23:15 483
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
21:12 1928
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
19:19 6425
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 2763
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 4718
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 3235
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 4951
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 2887
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 5842
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 2948

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Сейчас не время просить Путина...
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
23:31 526
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
23:15 483
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
21:12 1928
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
19:19 6425
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 2763
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 4718
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 3235
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 4951
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 2887
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 5842
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 2948
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться