«Евреям вход воспрещен»: это в магазине Германии

В Германии, на витрине магазина во Фленсбурге (город в земле Шлезвиг-Гольштейн), повесили табличку «Евреям вход воспрещен», передает немецкое радио NDR.

Владелец магазина заявил в комментарии радио, что надпись была частным высказыванием, вызванным его разочарованием событиями в секторе Газа. «Евреям вход сюда запрещен! Ничего личного, это не антисемитизм, просто не выношу вас», - приводит NDR надпись на плакате.

Владелец магазина снял табличку по распоряжению полиции. Он отметил, что не ожидал такого общественного резонанса. Хозяин магазина пояснил, что больше не будет повторять подобное и отвергает обвинения в ненависти к евреям.

Прокуратура ФРГ возбудила уголовное дело против владельца магазина по подозрению в разжигании межнациональной розни. Плакат был изъят в качестве улики, ведутся следственные мероприятия.