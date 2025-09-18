Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»

По сообщению израильских СМИ, накануне вечером, выступая на церемонии вручения премии премьер-министра сотрудникам «Моссада» за 2023-2024 годы, Барнеа в своей речи упомянул об операции «Нация львов» (или «Восходящий лев», 12-дневная военная кампания Израиля с 13 по 25 июня 2025 года в рамках ирано-израильской войны).

Директор «Моссада» Давид Барнеа заявил, что у израильской спецслужбы «есть очень хорошие, невероятные и мощные оперативные возможности, в основном внутри Ирана, а также в самом сердце Тегерана».

«Под руководством ЦАХАЛ и в сотрудничестве с «Моссадом» нам удалось нанести сокрушительный и болезненный удар врагу, который стремился создать экзистенциальную угрозу Государству Израиль… Мы провели серию невообразимых операций одну за другой. Армия обороны Израиля, прежде всего, благодаря своим колоссальным возможностям и при поддержке «Моссада», сумела переломить ход войны. Мы победили и будем побеждать дальше», - сказал Барнеа.

По его словам, у «Моссада» «хорошие оперативные возможности, еще более изобретательные, чем прежде, и более мощные, особенно внутри Ирана и в самом сердце Тегерана… Мы продолжим наращивать и расширять наши возможности в Иране, мы будем смотреть изнутри Ирана на то, что происходит в частных кабинетах, и не допустим развития идей, которые могут нанести ущерб нашей безопасности».

Барнеа пообещал властям Израиля, что «в следующем году мы продолжим действовать, исходя из видения «Моссада» - мы будем стремиться к совершенству и воплотим это видение в реальность».