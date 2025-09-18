USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новость дня
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»

23:15 484

Директор «Моссада» Давид Барнеа заявил, что у израильской спецслужбы «есть очень хорошие, невероятные и мощные оперативные возможности, в основном внутри Ирана, а также в самом сердце Тегерана».

По сообщению израильских СМИ, накануне вечером, выступая на церемонии вручения премии премьер-министра сотрудникам «Моссада» за 2023-2024 годы, Барнеа в своей речи упомянул об операции «Нация львов» (или «Восходящий лев», 12-дневная военная кампания Израиля с 13 по 25 июня 2025 года в рамках ирано-израильской войны).

«Под руководством ЦАХАЛ и в сотрудничестве с «Моссадом» нам удалось нанести сокрушительный и болезненный удар врагу, который стремился создать экзистенциальную угрозу Государству Израиль… Мы провели серию невообразимых операций одну за другой. Армия обороны Израиля, прежде всего, благодаря своим колоссальным возможностям и при поддержке «Моссада», сумела переломить ход войны. Мы победили и будем побеждать дальше», - сказал Барнеа.

По его словам, у «Моссада» «хорошие оперативные возможности, еще более изобретательные, чем прежде, и более мощные, особенно внутри Ирана и в самом сердце Тегерана… Мы продолжим наращивать и расширять наши возможности в Иране, мы будем смотреть изнутри Ирана на то, что происходит в частных кабинетах, и не допустим развития идей, которые могут нанести ущерб нашей безопасности».

Барнеа пообещал властям Израиля, что «в следующем году мы продолжим действовать, исходя из видения «Моссада» - мы будем стремиться к совершенству и воплотим это видение в реальность».

Трамп: Сейчас не время просить Путина...
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
23:31 529
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
23:15 485
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
21:12 1928
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
19:19 6426
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 2763
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 4719
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 3236
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 4951
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 2888
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 5842
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 2949

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Сейчас не время просить Путина...
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
23:31 529
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
23:15 485
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
21:12 1928
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
19:19 6426
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 2763
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 4719
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 3236
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 4951
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 2888
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 5842
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 2949
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться