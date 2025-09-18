Трамп: Сейчас не время просить Путина...

В беседе с журналистами на борту Air Force One Трамп отметил, что сейчас такая просьба с его стороны была бы «неприятной».

Президент США Дональд Трамп считает, что просить президента России Владимира Путина о перемирии еще рано.

«Мне кажется, что сейчас не время. Но в нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», — цитирует Трампа Bloomberg.

«Нужно и в дальнейшем снижать цены на нефть», - добавил Трамп.

Глава Белого дома полагает, что российско-украинская война закончится, если мировые цены на нефть упадут.

После встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп сообщил, что тот согласен с тем, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть.