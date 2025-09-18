USD 1.7000
Трамп: Сейчас не время просить Путина...

23:31 531

Президент США Дональд Трамп считает, что просить президента России Владимира Путина о перемирии еще рано.

В беседе с журналистами на борту Air Force One Трамп отметил, что сейчас такая просьба с его стороны была бы «неприятной».

«Мне кажется, что сейчас не время. Но в нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», — цитирует Трампа Bloomberg.

«Нужно и в дальнейшем снижать цены на нефть», - добавил Трамп.

Глава Белого дома полагает, что российско-украинская война закончится, если мировые цены на нефть упадут.

После встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп сообщил, что тот согласен с тем, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть.

Трамп: Сейчас не время просить Путина...
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
23:31 532
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
23:15 486
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
21:12 1928
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
19:19 6428
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
17:30 2764
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает»
Трамп: Путин «подвел меня» и «теряет больше, чем убивает» обновлено 20:20
20:20 4721
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал, как проходили переговоры с Алиевым и Пашиняном
19:53 3237
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
19:15 4952
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот
18:58 2889
Израиль готовит плацдарм против Турции
Израиль готовит плацдарм против Турции наше поле зрения
15:15 5843
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения
18:04 2949

