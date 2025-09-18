Камчатку очень сильно тряхнуло: угроза цунами

У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2, сообщили в геофизической службе Российской академии наук. Губернатор Камчатского края РФ Владимир Солодов объявил угрозу цунами после сообщения о землетрясении, сообщают российские СМИ.

Угроза цунами объявлена по всему восточному побережью Камчатки. По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 21:58 мск (22:58 по Баку). Эпицентр землетрясения (проекция очага на поверхность) располагался в 93 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг был на глубине 10 км.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами из-за землетрясения на Камчатке. По информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,8 балла.