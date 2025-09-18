USD 1.7000
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Камчатку очень сильно тряхнуло: угроза цунами

18 сентября 2025, 23:45 925

У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2, сообщили в геофизической службе Российской академии наук. Губернатор Камчатского края РФ Владимир Солодов объявил угрозу цунами после сообщения о землетрясении, сообщают российские СМИ.

Угроза цунами объявлена по всему восточному побережью Камчатки. По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 21:58 мск (22:58 по Баку). Эпицентр землетрясения (проекция очага на поверхность) располагался в 93 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг был на глубине 10 км.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами из-за землетрясения на Камчатке. По информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,8 балла.

Тайна крика: болезнь, безумие и смерть
Тайна крика: болезнь, безумие и смерть о вечном
00:49 628
Кризис накрыл и азербайджанский фундук
Кризис накрыл и азербайджанский фундук поговорим о наших проблемах
18 сентября 2025, 19:15 5696
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
Лига чемпионов: «Галатасарай» опозорился в Германии, «Кайрат» разгромлен в Лиссабоне
01:06 470
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:58 3282
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!»
Гарри Каспаров: Гейдар Алиев вступился за меня: «Моего земляка не обижай!» «Есть желание побывать в Баку»
18 сентября 2025, 20:30 6926
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец
Новый план русской разведки: 200 сайтов по дезинформации. Привлечен и американец наше поле зрения, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:04 3214
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
Трамп: Сейчас не время просить Путина...
18 сентября 2025, 23:31 1903
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
Сигнал «Моссада» Ирану: «У нас мощные возможности в самом сердце Тегерана»
18 сентября 2025, 23:15 1249
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
ХАМАС – Израилю: не получите заложников ни живыми, ни мертвыми
18 сентября 2025, 21:12 2378
«Небольшая сенсация» от Трампа
«Небольшая сенсация» от Трампа
18 сентября 2025, 19:19 7499
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации
Спасение утопающих в канализации – дело самих утопающих в канализации наш спецреп
18 сентября 2025, 17:30 2967

